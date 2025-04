Jačaju svijest o upravljačkoj odgovornosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija posljednjih nekoliko godina kontinuirano radi na razvoju upravljačke odgovornosti, kroz zakonodavni okvir i organizovanje obuka usmjerenih na podizanje svijesti o značaju implementacije tog koncepta, saopštila je državna sekretarka Jovana Nišavić.

Ona je na konferenciji o upravljačkoj odgovornosti rekla da taj koncept funkcioniše zajedno sa internim kontrolama, koje pomažu da se kroz dobro upravljanje rizicima poveća stepen realizacije zadatih ciljeva.

Nišavić je kazala da je važno da se korisnicima javnih sredstava pomogne da na pravi način razumiju koncept upravljačke odgovornosti, u skladu sa propisima i internim procedurama, kao i da se stvore potrebni preduslovi za uspješnu implementaciju upravljačke odgovornost.

Pod ovim se, kako je dodala, podrazumijeva preuzimanje odgovornosti za sve aspekte rukovođenja, od planiranja do izvještavanja, od delegiranja do kontrole.

Generalni direktor Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola, Minas Trubljanin, saopštio je da koncept upravljačke odgovornosti sve više dobija na značaju u pregovorima za pristupanje EU, te da je kao strateški cilj prepoznat i u Strategiji reforme državne uprave i Programu upravljanja javnim finansijama.

On je dodao da upravljačka odgovornost podrazumijeva da su rukovodioci na svim nivoima odgovorni za donijete odluke i postupke preduzete u cilju stvarivanja ciljeva u okviru svojih nadležnosti, što uključuje i obavezu da se onima koji su imenovali obrazlože eventualna odstupanja od planiranih ciljeva.

Na konferenciji je poručeno da koncept upravljačke odgovornosti podrazumijeva u isto vrijeme postupanje u skladu sa pravilima i procedurama, kao i jasnu usredsređenost u odnosu na rezultat i učinak, te i na transparentnost u radu, za šta su preduslovi kompetencije, znanje, integritet, transparentnost, profesionalizacija, razvoj karijere, stručno usavršavanje, dobra uprava, efikasnost, depolitizacija i odgovornost rukovodilaca.

Načelnica direkcije za harmonizaciju upravljanja i unutrašnjih kontrola, Nina Blečić, prezentovala je analize Ministarstva finansija, a predstavnik SIGMA-e, Klas Klaas, nalaze istraživanja na temu upravljačke odgovornosti u Crnoj Gori.

Konferencija, koja je održana u okviru projekta Podrška u koordinaciji, praćenju i izvještavanju Strategije reforme državne uprave i Programu upravljanja javnim finansijama 2022-2026, u partnerstvu sa Centrom za izvrsnost u finansijama iz Slovenije (CEF), završena je panel diskusijom Izazovi u implementaciji koncepta upravljačke odgovornosti, u kojoj su učestvovali predstavnici ministarstava i javnih uprava.

