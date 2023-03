Izvršna direktorica REGAGEN-a podnijela ostavku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršna direktorica Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), Milica Knežević, podnijela je ostavku na tu funkciju.

Ona je, kako je objavljeno na sajtu regulatora, funkciju izvršne direktorice obavljala od marta 2020. godine.

“Eksterni globalni i lokalni izazovi koji su uticali na rad cijelog energetskog sektora praktično da nijesu ostavili negativne posljedice po rezultate rada REGAGEN-a. Pozitivan izvještaj Državne revizorske institucije (DRI) iz septembra prošle godine, te posljednji izvještaj Sekretarijata Energetske zajednice koji REGAGEN nedvosmisleno svrstava u sami vrh regulatornih tijela u regionu, najjasnije ukazuju na kvalitet rada REGAGEN-a u prethodnom periodu”, navodi se u saopštenju.

U tekstu ostavke istaknuto je da su nedostatak ažurnih strateških dokumenata u oblasti energetike, jasne vizije razvoja sektora regulisanih komunalnih djelatnosti, ad hoc izmjene i dopune sistemskih zakona u ovim oblastima i to bez sprovedenih javnih rasprava i konsultacija u okviru procesa pristupanju Evropskoj uniji (EU), kao i sve izraženija politizacija upravljačkih i rukovodećih struktura subjekata u većinskom državnom vlasništvu, kreirali sasvim novi okvir za obavljanje funkcije ekonomske regulacije.

Knežević je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smjer energetika, a magistrirala na jednom od najstarijih univerziteta u Njemačkoj – Tehničkom univerzitetu u Darmštatu.

Po povratku u Crnu Goru, godinama je bila angažovana na pripremi i realizaciji projekata iz oblasti energetike, finansiranim od Njemačke razvojne banke (KfW) i EU.

Od 2017. godine, radila je u REGAGEN-u, a predsjedavala je i regionalnom radnom grupom za električnu energiju, čiji su članovi regulatori država članica Energetske zajednice.

