Izraelske avio-kompanije se vraćaju u Tivat od utorka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izraelske avio-kompanije El Al, Israir i Arkia najavile su da će od utorka obnoviti saobraćaj na liniji Tel Aviv – Tivat, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

“Pošto je izraelski vazdušni prostor ponovo otvoren, tamošnje avio-kompanije El Al, Israir i Arkia najavile su da od utorka obnavljaju saobraćaj na ruti Tel Aviv – Tivat. Ova tri avio-prevoznika, tokom ljetnjeg reda letjenja, realizuju oko 30 rotacija sedmično”, navodi se u saopštenju.

Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do 22. juna opslužili oko 1,1 milion putnika, osam odsto više u odnosu na isti period prošle godine, koja je bila rekordna.

Iz kompanije su kazali da su aerodromi opslužili 27 odsto više putnika u poređenju sa predpandemijskom, 2019. godinom.

“Do kraja godine izvjesno je da ćemo prvi put opslužiti preko tri miliona putnika. Tokom ovog ljeta, u Tivtu je aktivno oko 50 avio-linija, a u Podgorici 45”, navodi se u saopštenju.

