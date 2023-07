Izdato 808 rješenja za prijem u crnogorsko državljanstvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je na osnovu Programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes, koji je poznat kao ekonomsko državljanstvo do 7. maja ozvaničila 808 rješenja za prijem u crnogorsko državljanstvo.

U informaciji Vlade u vezi sa tim programom objasšnjeno je da je program trajao do kraja 2022. godine, međutim, neki od podnijetih zahtjeva za dobijanje pasoša još su u proceduri, prenosi portal RTCG.

“Tokom trajanja Programa, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, po podacima dobijenim od Ministarstva unutrašnjih poslova dostavljeno je ukupno 487 aplikacija, odnosno zahtjeva i u okviru navedenih aplikacija nalaze se i dostavljeni zahtjevi za članove uže porodice, kojih je ukupno 1.119 (ukupno 1.606 osoba)”, rekli su iz Vlade.

Do 7. maja je izdato ukupno 808 rješenja za prijem u crnogorsko državljanstvo kao i 12 rješenja o obustavi postupka.

“Vlada je na sjednici od 22. novembra 2018. godine usvojila Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na osnovu koje je tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma 26. februara 2019. godine raspisalo javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma”, navodi se u dokumentu.

Uvođenje posebnog programa učinjeno je, kako je saopšteno, sa ciljem razvoja Crne Gore, odnosno sa ciljem privlačenja stranih investicija koje će intenzivirati razvojne projekte u sektoru turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, na ukupnom području Crne Gore, kao i intenzivnijeg razvoja manje razvijenih opština Crne Gore.

Kako je definisano navedenom odlukom, u periodu trajanja posebnog programa mogu se donijeti rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo po osnovu posebnog programa povodom najviše dvije hiljade zahtjeva.

