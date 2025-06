Izazove u globalnom ekonomskom okruženju prevazići kroz reforme i snažna partnerstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savremeni izazovi i ubrzane promjene u globalnom ekonomskom okruženju mogu se prevazići isključivo kroz odlučne i dosljedne reforme, stratešku viziju i snažna partnerstva.

To je ocijenjeno na sastanku guvernerke Centralne banke Crne Gore (CBCG) Irene Radović i guvernerke Narodne banke Moldavije Ankom Dragu, koja je posjetila CBCG.

Kako je saopšteno iz CBCG, razgovor je bio usmjeren na razmjenu iskustava, regulatornih praksi i procesa, kao i na jačanje bilateralne saradnje, sa posebnim fokusom na pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), razvoj sistema instant plaćanja i prioritete u procesu evropskih integracija.

“Istaknuto je da se savremeni izazovi i ubrzane promjene u globalnom ekonomskom okruženju mogu prevazići isključivo kroz odlučne i dosljedne reforme, stratešku viziju i snažna partnerstva, kako u regionu, tako i šire”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, u tom kontekstu, naglašena važnost bliske saradnje između dvije centralne banke u oblastima digitalizacije, unapređenja platnih sistema i dostupnosti savremenih finansijskih usluga.

“Pri čemu su posebno prepoznata postignuća obje institucije u razvoju sistema instant plaćanja”, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su kazali da je na sastanku poseban akcenat stavljen na značaj SEPA sistema za unapređenje platnog prometa i dublju integraciju u evropski ekonomski prostor, kao i na ključnu ulogu centralnih banaka u očuvanju finansijske stabilnosti, povjerenja i institucionalne nezavisnosti kao temelja dugoročnog razvoja.

Radović i Dragu su, kako je saopšteno, razmijenile iskustva u pogledu modernizacije finansijskog sektora i jačanja institucionalne spremnosti, uključujući i proces pristupnih pregovora, gdje je obostrano prepoznata vrijednost kontinuirane razmjene znanja.

“Naročito u oblastima u kojima je Crna Gora ostvarila napredak, a koje mogu biti relevantne za Moldaviju u narednim fazama njenog evropskog puta”, kaže se u saopštenju.

Radović je istakla da Moldavija i Crna Gora, iako geografski udaljene, dijele slične strateške ciljeve i vrijednosti.

Prema njenim riječima, postoji veliki potencijal za produbljivanje saradnje dvije institucije u oblasti regulatornog usklađivanja, inovacija i jačanja kapaciteta.

Dragu je naglasila da Crna Gora predstavlja vrijedan primjer u regionu i da iskustva CBCG mogu biti dragocjena Moldaviji u njenim integracionim naporima.

“Kao zajednički stav istaknuta je čvrsta opredijeljenost za intenzivniju komunikaciju, realizaciju zajedničkih inicijativa i kontinuiranu razmjenu znanja i iskustava, u cilju jačanja otpornosti ekonomija i uspješnog napredovanja u procesu evropske integracije”, zaključuje se u saopštenju.

