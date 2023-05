Izabrano novo rukovodstvo Odbora za digitalnu transformaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova predsjednica Odbora za digitalnu transformaciju u Uniji poslodavaca (UPCG) je direktorica ljudskih resursa i komunikacija u kompaniji Bild, Aleksandra Bošković.

Odluka o izboru Bošković donijeta je na sastanku članova Odbora održanom u prostorijama UPCG.

Bošković je poziciju preuzela od Dušana Banovića iz Crnogorskog Telekoma koji je, uz zahvalnost na dosadašnjoj saradnji, najavio podršku daljem radu Odbora i novoizabranom rukovodstvu.

Za novog potpredsjednika Odbora izabran je direktor kompanije Data Design, Branimir Bukilić.

„U naredne dvije godine, Bošković i Bukilić će upravljati radom Odbora i organizovati aktivnosti čija realizacija doprinosi stvaranju povoljnog preduzetničko-inovativnog ekosistema i razvoju digitalne ekonomije i Crne Gore kao digitalnog društva“, saopšteno je iz UPCG.

Članovi Odbora su iznijeli niz konkretnih predloga, posebno naglašavajući ona koja se odnose na unapređenje regulatornog okvira, veću uključenost predstavnika ICT sektora u proces izrade strateških dokumenata, kreiranje programa edukacije koji prate napredna ICT rješenja i prilagođeni su potrebama privrede, kao i jačanje saradnje između poslovne zajednice i države.

Na sastanku su predstavljeni ključni rezultati novog istraživanja, koje je sprovela organizacija članica Odbora – ICT Cortex.

Prema tim podacima, ICT sektor Crne Gore je prošle godine ostvario prihod od preko 602 miliona EUR, što je 23 odsto više u odnosu na 2021, odnosno 41 odsto više u odnosu na 2019.

Takođe, rast je zabilježen i po pitanju broja firmi, kojih je prošle godine bilo za oko 200 više nego 2021, dok je broj novozaposlenih povećan 31 odsto u odnosu na 2021. i 69 odsto u odnosu na 2019.

Članovi Odbora su ocijenili da podaci iz istraživanja jasno ukazuju na neophodnost uključivanja informaciono komunikacionih tehnologija u vertikalnu granu privrede, kao i činjenicu da ICT predstavlja industriju koja je strateški važna za Crnu Goru.

„Dodatno, ovi podaci govore da ICT sektor ima snažan razvojni potencijal i nosi brojne pozitivne efekte koji se na ukupnu privredu, društvo i državu mogu ostvariti upravo po osnovu daljeg rasta broja start up kompanija, otvaranja novih radnih mjesta u IT industriji, uvećanog izvoza ICT usluga, kao i učešća stranih investicija u ovom sektoru“, dodaje se u saopštenju.

Sastanak je zaključen dogovorom o konkretnim aktivnostima koje će Odbor za digitalnu transformaciju realizovati u narednom periodu, u cilju podrške daljem radu kompanija iz ICT sektora i povezanih djelatnosti.

