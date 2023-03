Izabrane biznis liderke i lideri za prošlu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), na predlog njenog Predsjedništva koje je razmotrilo 84 kandidature, donio je odluku da najprestižniju poslovnu nagradu dodijeli u 11 kategorija.

Dobitnici i dobitnice nagrade AMM-a, koja je pod institucionalnim pokroviteljstvom Vlade, dolaze iz različitih sektora kao što su prerada i proizvodnja hrane, ICT, hotelijerstvo, telekomunikacije, transport, građevinarstvo i trgovina.

“Kompanije na čijem su čelu izabrane laureatkinje i laureati, u prošloj godini su ostvarili izuzetne poslovne rezultate i krasi ih rast zaposlenosti, investicija, prihoda i dobiti. Ove kompanije upošljavaju više od dvije hiljade zaposlenih, a u protekloj godini ostvarile su preko 666 miliona EUR ukupnih prihoda, 56 miliona EUR dobiti i investirale preko 100 miliona EUR”, saopšteno je iz AMM.

Izabrane biznis liderke i lideri i kompanije koje vode su prepoznate i po podršci humanitarnim aktivnostima, kulturi, sportu i ostalim vidovima društveno-odgovornog poslovanja, što je Upravni odbor posebno cijenio.

Za menadžerku godine u velikim preduzećima izabrana je izvršna direktorica M:tela Tatjana Mandić.

Menadžeri godine u akcionarskim društvima su izvršni direktor Sava osiguranja Nebojša Šćekić i glavni izvršni direktor Jugopetrola Vasilis Panagopoulos.

Menadžeri godine u oblasti korporativnog upravljanja su izvršni direktor hotela Hilton Nemanja Nikolić i izvršna direktorica tržišta Crne Gore i Albanije – Neregelia Podgorica Ljilja Pižurica.

Menadžer godine u srednjim preduzećima je osnivač i izvršni direktor Mesne industrije Goranović, Đorđije Goranović, dok su menadžeri godine u malim preduzećima vlasnik i izvršni direktor Agromonta Nikšić Božidar Jokić i osnivač i izvršni direktor Čikoma Vladan Tabaš.

Menadžer godine u mikro preduzećima je osnivač i projekt menadžer Five Group Podgorica, Ivan Šoć, dok je mladi menadžer godine izvršni direktor firme Klikovac, Miloš Klikovac.

Preduzetnici godine su osnivač i generalni direktor Okova Gojko Bajović i osnivač i član Odbora direktora Zetagradnje Blagota Radović.

Naj poslodavac po mjeri djece i porodice je One Crna Gora, dok je institucija za obrazovanje i edukaciju menadžera Elektrotehnički fakultet.

Nagrada za životno djelo pripala je Vlastimiru Goluboviću.

Planirano je da se centralna svečanost dodjele nagrada održi 4. maja u hotelu Hilton.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS