Ivanović otvorio crnogorski paviljon na EXPO 2025 u Osaki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni paviljon Crne Gore na Svjetskoj izložbi EXPO 2025, koja se održava u Osaki, svečano je otvorio potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove, Filip Ivanović.

On je top prilikom istakao važnost učešća Crne Gore na EXPO 2025 i dodao da je crnogorski paviljon osmišljen kao spoj tradicije i savremenosti, simbol autentičnosti, otvorenosti i harmonije sa prirodom.

Iz Vlade je saopšteno da je Ivanović poručio da se kroz njega šalje poruku da je Crna Gora zemlja dijaloga, znanja i saradnje, spremna da gradi nova partnerstva i prijateljstva.

Izvršna direktorica Udruženja crnogorsko-japanskog prijateljstva, Kieko Oku, podsjetila je na dugogodišnje veze između dva naroda i simbolično prijateljstvo koje je prethodnih godina ovjekovječeno sadnjom stabala trešnje širom Crne Gore.

Na svečanosti su bili i članovi crnogorske delegacije, ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović i ministarka turizma Simonida Kordić.

Ceremoniji otvaranja prisustvovali su, između ostalih, zamjenik generalnog sekretara Japanske asocijacije za EXPO 2025, Manacu Ičinoki, generalni komesar Izraela za EXPO 2025 i bivši ambasador u Crnoj Gori, Jahel Vilan, kao i generalni komesar San Marina za EXPO 2025, Filipo Franćini.

Svjetska izložba EXPO 2025, na temu Dizajniranje budućeg društva za naše živote, okuplja više od 160 zemalja i međunarodnih organizacija. Organizatori očekuju preko 28 miliona posjetilaca tokom šest mjeseci, pružajući jedinstvenu platformu za promociju kulturnih vrijednosti, ekonomskih potencijala i inovacija učesnica.

Paviljon Crne Gore dizajnirao je tim turskih arhitekata, pobjednika međunarodnog konkursa, pod temom Slavimo zajedništvo. Inspirisan crnogorskom topografijom, koloritom i bogatstvom jadranske obale, paviljon simbolizuje suživot različitosti i harmoniju između prirode i čovjeka.

Učešće Crne Gore na EXPO 2025 predstavlja, kako je saopšteno iz Vlade, stratešku inicijativu čija je realizacija koordinisana kroz Ministarstvo ekonomskog razvoja. Kroz saradnju sa drugim resorima i relevantnim institucijama, ovaj projekat odražava zajednički napor cijelog državnog sistema u predstavljanju Crne Gore na jednoj od najznačajnijih svjetskih izložbi.

