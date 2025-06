IT integracija sa SEED+ sistemom transformiše logistiku u Luci Bar

Podgorica, (MINA-BUINESS) – Integracija informacionog sistema Luke Bar sa SEED+ sistemom predstavlja značajan napredak u olakšavanju trgovine i efikasnosti logistike, saopšteno je iz CEFTA-e.

Ova razmjena podataka za ulazak i izlazak praznih kamiona u Slobodnu zonu Luke Bar eliminiše višestruko ručno unošenje podataka, jer se sada unose samo jednom u sistem Luke Bar, a zatim automatski prenose u SEED.

“Kao rezultat toga, kretanje kamiona u i iz Slobodne zone, postalo je znatno brže i jednostavnije, što koristi svim ključnim akterima – uključujući transportne kompanije, izvoznike, uvoznike, operatere luke i Upravu carina”, navodi se u saopštenju.

Za transportne firme, ova integracija znači kraće čekanje na kapijama Slobodne zone, čime se obezbjeđuje efikasnije korišćenje kamiona i vozača. Izvoznici i uvoznici imaju koristi od bržeg transporta robe, što smanjuje kašnjenja i poboljšava pouzdanost lanca snabdijevanja.

Operater luke ima koristi od brže obrade robe u skladištima, dok se zagušenja na ulaznim i izlaznim kapijama znatno smanjuju. Posljednja, ali nimalo manje važna, Uprava carina Crne Gore dobija podatke unaprijed, što im omogućava da svoj fokus preusmjere sa ručnog unosa podataka na procjenu rizika i analitiku. Ovo dodatno unapređuje bezbjednosne funkcije unutar Slobodne zone, područja od posebne važnosti i osjetljivosti.

“Pored operativne efikasnosti, ova integracija donosi značajne ekološke i društvene koristi. Sa manje kamiona koji čekaju u dugim kolonama, nivo zagađenja vazduha u Baru se smanjuje, što dovodi do boljeg kvaliteta vazduha za stanovnike. Grad dodatno dobija kroz sigurnije i protočnije kretanje pješaka i turista, jer ulice više nijesu opterećene pretjeranim teretnim saobraćajem”, navodi se u saopštenju.

Ukratko, uspješna integracija ovih IT sistema ne samo da je pojednostavila trgovinske operacije, već je doprinijela i čistijem, bezbjednijem i efikasnijem transportnom ekosistemu u Baru.

