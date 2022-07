Istraživanje i inovacije ključni element za jačanje konkurentnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Istraživanje i inovacije predstavljaju ključne elemente za jačanje konkurentnosti u svim djelatnostima, ocijenile su ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović, i ambasadorka Turske u Crnoj Gori, Songul Ozan.

Šćepanović i Ozan su konstatovale da postoji dobra saradnja između dvije zemlje, koje njeguju prijateljske veze utemeljene na zajedničkoj istoriji.

“Sagovornice se su saglasile da istraživanje i inovacije predstavljaju ključne elemente za jačanje konkurentnosti u svim djelatnostima, te istakle da je od izuzetne važnosti i edukacija mladih ljudi, naročito kada su u pitanju nove tehnologije”, saopšteno je iz Ministarstva.

Šćepanović je rekla da postoji velika mogućnost saradnje sa Turskom kada su u pitanju oblasti iz nadležnosti Ministarstva.

Ona je ukazala na važnost saradnje u okviru Horizont Evropa programa, ističući da Crna Gora i Turska imaju isti status u ovom programu – status pridruženih zemalja sa pristupom svim akcijama programa kao i zemlje članice.

“Veliko i bogato iskustvo Turske u djelovanju naučno-tehnoloških parkova, kojih vaša zemlja ima čak 47, takođe može biti od izuzetnog značaja za Crnu Goru, budući da naš prvi naučno-tehnološki park tek dobija svoju kuću u okviru kampusa državnog Univerziteta, a za koji vjerujemo da će biti centar okupljanja naučnih i tehnoloških kompanija velikog potencijala” poručila je Šćepanović.

Ozan je iskazala spremnost za intenzivnijom saradnjom, naglašavajući brojne sličnosti, naročito, u politikama inovacija Crne Gore i Turske.

Ona je kazala da je cilj Turske da postane jedna od najnaprednijih zemalja u oblasti istraživanja, razvoja i inovacija.

Ozan je uputila poziv Šćepanović za učešće na petom turskom festivalu vazduhoplovstva i tehnologije – Teknofestu, koji se organizuje uz partnerstvo brojnih organizacija koje igraju ključnu ulogu u razvoju nacionalne tehnologije u Turskoj.

Festival se održava od 30. avgusta do 4. septembra u Istanbulu.

Iz Ministarstva su podsjetili da saradnja između Crne Gore i Turske u oblastima nauke i tehnološkog razvoja datira još od 2013. godine.

“Na sastanku je predočeno i razmatranje realizacije Sporazuma sa Savjetom za naučna i tehnološka istraživanja Turske (TUBITAK), imajući u vidu upravo brojne specijalizovane istraživačke institucije koje djeluju u okviru ovog Savjeta, a koji je inicirala naša zemlja krajem 2018. godine”, zaključuje se u saopštenju.

