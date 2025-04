Isplate stigle za 712 stečajaca Košute

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Do sada je za 712 stečajaca cetinjske fabrike Košuta isplaćeno 2,56 miliona EUR, dok se za njih 58 obrađuju zahtjevi i provjerava osnovanost potraživanja, što bi koštalo dodatnih 208,8 hiljada EUR.

Ukupne isplate za zaostale plate bivših radnika cetinjske fabrike Košuta, državu bi mogle koštati 2,77 miliona EUR, pišu Vijesti.

Bivši radnici su po osnovu šest zaostalih minimalnih plata ostvarili pojedinačno pravo na isplate od 3,6 hiljada EUR, saopšteno je Vijestima iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Bivši zaposleni ove nekadašnje cetinjske fabrike su aktivno protestovali cijele prošle godine, obustavljali saobraćaj na dionici Cetinje – Podgorica i nezadovoljstvo iskazivali pred zgradom Vlade, tražeći devet neisplaćenih plata i povezivanje radnog staža.

“Svaki radnik je ostvario pravo na ukupan iznos od 3,6 hiljada EUR. Trenutno su u fazi obrade zahtjevi 58 bivših zaposlenih, za koje se vrši utvrđivanje osnovanosti potraživanja. Ukoliko svi budu ispunjavali uslove, za isplatu ovih potraživanja biće potrebno dodatnih 208,8 hiljada EUR”, kazali su iz Ministarstva na čijem je čelu Naida Nišić.

Iz Ministarstva su rekli da je riječ o bivšim zaposlenima iz cijele Crne Gore gdje je Košuta imala pogone, čiji zahtjevi nijesu predati u grupi zaposlenih koje je zastupao advokat, već su zahtjeve predavali samostalno. Dinamika obrade i isplate preostalih zahtjeva zavisiće od utvrđene osnovanosti potraživanja.

“Prema dosadašnjim podacima, ukupno je za rješavanje ovog problema izdvojeno 2,56 miliona EUR, dok će za preostalih 58 radnika, ukoliko budu ispunjavali uslove, biti potrebno još 208,8 hiljada EUR čime će ukupni iznos dostići 2,77 miliona EUR”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su rekli da novac isplaćuju sa Fondom rada i Ministarstvom finansija, te da su rješenje za problem ovih radnika pronašli nakon gotovo 30 godina. Iz Ministarstva su naveli da će u narednom periodu raditi na okončanju isplata i obezbjeđivanju trajnih rješenja za one čija potraživanja još nijesu namirena, te da za te potrebe formirana i međuresorna radna grupa, čiji su prioritet isplate bivših radnika.

U Industriji modne obuće Košuta je 1996. otvoren stečajni postupak koji je okončan 2001. godine, pri čemu nijesu isplaćena potraživanja radnika.

