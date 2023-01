Ispitati i utvrditi odgovornost osobe koja je podnijela prijavu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nevladino udruženje (NVU) roditelja djece sa teškoćama u razvoju Zračak nade tražilo je da se ispita i utvrdi odgovornost osobe koja je u okviru kampanje Budi odgovoran podnijela prijavu da se u njihovim prostorijama, u kojima borave maloljetnici, prodaje municija.

Iz NVU Zračak nade su, u reagovanju, naveli su da ne mogu da vjeruju da administrator projekta Budi odgovoran prije objavljivanja nije provjerio pritužbu, pošto se u kriterijumima za podnošenje elektronske prijave navodi da ona, između ostalog, ne smije sadržati nezakonit, klevetnički i netačan sadržaj.

“NVU roditelja djece sa teškoćama u razvoju Zračak nade reaguje na neistinitu i neprikladnu objavu i traži odgovornost projekta Budi odgovoran, koji je objavio prijavu N.N. lica da se u našim prostorijama u kojima borave maloljetnici prodaje municija”, navodi se u reagovanju.

Iz NVU Zračak nade su poručili da podržavaju prijave građana koje predstavljaju sumnje podnosilaca prijava da je došlo do određene nepravilnosti, ali da u ovom slučaju traže da se ispita i utvrdi odgovornost osobe koja je podnijela prijavu, a Budi odgovoran je objavio.

Oni tvrde da je objavljivanjem te vijesti njihovom udruženju i članovima nanijeta nenadoknadiva šteta, jer im se na taj način ruši ugled koji su godinama stvarali, boreći se za ostvarivanje prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

“NVU Zračak nade traži odgovornost i poziva elektronske portale (RTCG, CDM, Radio televizija Podgorica /Gradski portal, Biznis CG, RTV Budva, Standard, MINA business) koji su prenijeli ovu malo je reći „glupost“ da prije objave kontaktiraju našu organizaciju koja je među najaktivnijim u Crnoj Gori i koja je među prvima digla glas i tražila i traži ostvarenje prava djece sa smetnjama u razvoju koja im pripadaju rođenjem”, navodi se u reagovanju.

Iz NVU Zračak nade rekli su da ne prodaju ništa, već obezbjeđuju usluge koje su neophodne djeci sa smetnjama u razvoju za njihov razvoj.

Oni su kazali da sarađuju sa drugim sektorima i doprinose boljem pristupu obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj i dječjoj zaštiti i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Iz NVU Zračak nade rekli su da su se za 21 godinu rada izborili za mnoge dobre stvari vezano za djecu. Kako su naveli, sistem se malo poboljšao, ali je i dalje potrebno mnogo raditi na ranoj intervenciji i razvoju servisa podrške u zajednici.

“Umjesto da svi objave šta radimo i da zajednički utičemo na razvoj socijalne inkuzije, doživjeli smo da se objavi ovakva informacija”, rekli su iz NVU Zračak nade.

Oni su kazali da kod njih svakodnevno dolazi veliki broj djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Kako su naveli, sa djecom rade stručni radnici, stručni saradnici i saradnici angažovani u skladu sa zakonskim propisima Crne Gore, i ova informacija je jako uznemirujuća za sve nas.

“Koliko god da imate uspjeha iza vas i entuzijazma za dalji rad teško je prihvatiti da se u borbi za bolji kvalitet života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, kao najranjivije populacije našeg društva, susrećete sa građanima čija je svijest na ovako niskom nivou”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da cijeli postupak jako utiče na emotivno stanje svih korisnika kojima je NVU Zračak nade zaista drugi dom.

“Zašto neko želi da svojim mračnim umom zasjeni sunce i zatamni zračak nade naših korisnika”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je već više od dvije decenije NVU Zračak nade luka nade i vjere u društvo jednakih mogućnosti za sve i zračak nade djeci i mladima sa smetnjama u razvoju da nijesu sami u svojoj svakodnevnoj borbi za bolji i kvalitetniji život.

“Ne dozvolite da naš grad, naša Pljevlja koja su prepoznata već odavno kao najinkluzivniji grad u Crnoj Gori i Pljevljaci kao ljudi velikog srca, postanu grad koji urušava najhumanije vrijednosti jednog društva”, kaže se u reagovanju.

Iz NVU Zračak nade rekli su da su, u skladu sa tim što misle da im je nanijeta šteta, obavijestili Centar bezbjednosti Pljevlja, koji je preuzeo dalje radnje.

Iz tog NVU rekli su da će angažovati advokata i pokrenuti proces utvrđivanja odgovornosti.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

