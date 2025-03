Iskustvo UAE u ekonomskoj strategiji biće od pomoći partnerima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Velike promjene u ekonomskoj strategiji omogućile su Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) da dodatno iskorače na listi najuspješnijih zemalja svijeta, a to iskustvo biće od pomoći zemljama partnerima, ocijenjenili su premijer, Milojko Spajić i ministar za spoljnu trovinu UAE, Thani Al Zejudi.

Al Zejudi je objasnio da su tokom kovid krize u UAE okrenuli novu stranicu u ekonomskoj politici, diverzifikovali investicije i stvorili dobar biznis ambijent, koji je privikao talente iz različitih sfera sa svih meridijan, što je bio preduslov za dodatan rast.

Na zdravstvenu krizu reagovali su promptno, napravili nakon toga značajan iskorak u jačanju finansijske, sajber i opšte bezbjednosti, kroz integrisane strategije i inovativne pristupe, te postali centar regiona i šire, zato su sada, kako je ocijenjeno u razgovoru, svima poželjni partner.

„Okupljanjem velikog broja pametnih ljudi iz čitavog svijeta, koji imaju i veliko iskustvo, osigurali smo da u partnerstva ulažemo stručnost, vještine, znanje i logistiku, zato su naši projekti vrlo uspješni“, kazao je Al Zejudi.

Spajić je naglasio da bi Crna Gora mogla da ima dosta koristi od saradnje na planu bezbjednosti, pošto je Abu Dabi devet godina zaredom najbezbjedniji grad na svijetu.

„Saradnja na tom planu vrlo je važna za nas, jer vi ste postigli prepoznatiljive rezultate i značajne domete u sektoru bezbjednosti”, naveo je Spajić.

Prema njegovim riječima, korišćenje modernih tehnologija od velike je pomoći policiji u borbi protiv svih vidova kriminaliteta.

“Takav pristup pomoći će i našim snagama bezbjednosti na putu unaprjeđenja vladavine prava, što je jedan od proklamovanih ciljeva Vlade“, naglasio je Spajić.

Iz Vlade su rekli da će nastavak saradnje na tom planu biti nastavljen planiranim susretima ministara zaduženih za pitanja bezbjednosti, koji se očekuju u najskorijem roku.

Na sastanku je zaključeno da je maksimalna posvećenost obje strane garant uspješnosti projekata na svim poljima.

