Iskoristiti brojne oblasti za saradnju Crne Gore i Azerbejdžana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odnosi između Crne Gore i Azerbejdžana su dobri i prijateljski i postoje brojne oblasti za saradnju koje treba iskoristiti, poručio je predsjednik Azerbejdžana, Ilham Alijev.

Kako je saopšteno iz Skupštine, on je, na sastanku sa predsjednicom parlamenta Danijelom Đurović, naročito potencirao mogućnost gasifikacije Crne Gore, u čemu Azerbejdžan može imati značajnu ulogu.

Sagovornici su se saglasili da bi, u cilju diversifikacije crnogorske ekonomije, bilo izuzetno značajno sa ekspertskog nivoa sagledati potencijale za saradnju u pomenutoj oblasti, s obzirom na to da će od toga umnogome zavisiti budućnost Crne Gore u narednim godinama.

Đurović je, imajući u vidu veliku energetsku važnost Azerbejdžana u geopolitičkom smislu, pozdravila potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o strateškoj saradnji u oblasti energetike između Azerbejdžana i Evropske komisije, kojim ta država namjerava da udvostruči isporuke gasa Evropi do 2027. godine.

Ona je kazala da očekuje da će isporuke gasa ići i kroz Crnu Goru, budući da je članica TAP projekta (Jadransko-jonski gasovod (IAP krak), koji prolazi kroz Albaniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.

“Ističući dobre i prijateljske odnose Crne Gore i Azerbejdžana, Đurović je naglasila da posebno cijenimo doprinos te zemlje realizaciji vrijednih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, koji dodatno afirmišu državu kao sigurnu i atraktivnu destinaciju za investiciona ulaganja”, navodi se u saopštenju.

Ona je posebno istakla da je zadovoljna realizacijom projekta Portonovi, koji je u ljeto 2021. godine potpuno završen.

“Ukazujući na interes za snaženje saradnje u domenu turizma, Đurović je izrazila zadovoljstvo povodom produženja čarter letova Baku – Tivat u ovoj godini”, kaže se u saopštenju.

Ona je pozdravila potpisivanje Sporazuma o vazdušnim uslugama između vlada Crne Gore i Azerbejdžana, koji stvara preduslove za otvaranje direktne avio linije tokom cijele godine, čime bi se omogućila veća mobilnost turista i privrednika dvije zemlje.

Đurović je podsjetila da je Crna Gora, u duhu jačanja prijateljskih odnosa i sa ciljem snaženja saradnje u oblasti turizma i povećanja turističkog prometa, 2012. godine počela privremeno da oslobađa državljane Azerbejdžana od potrebe pribavljanja vize, da bi im od 2015, jednostranom odlukom Vlade, bilo omogućeno da borave do 90 dana bez vize.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS