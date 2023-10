IRF podržao SD Tim za otvaranje kafe šopa Caffeine u Budvi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) podržao je otvaranje kafe šopa Caffeine u Budvi, u kojem su dostupni magični ukusi najpopularnijeg svjetskog napitka, koji u Crnu Goru stiže sa dalekih destinacija, poput Indije i Brazila, ali i Kolumbije, Kube, Etiopije i Kostarike.

Izvršna direktorica preduzeća SD TEAM, Tamara Kalezić, kazala je da je ideja o otvaranju kafeterije nastala mnogo ranije, budući da je Kofein postojao već u Podgorici na više lokacija.

“Mi smo se opredijelili na franšizu, s obzirom na to da oni posjeduju najbolje kafe u Crnoj Gori, koje su 100 odsto arabica i koje su drugačije od već ponuđenog na našem tržištu”, rekla je Kalezić.

Ona je istakla da je uz podršku IRF-a njihova ideja pretvorena u uspješnu Kofein biznis priču u metropoli turizma i to kroz start up program za početnike u biznisu u iznosu od 30 hiljada EUR, prenosi Mediabiro.

Trenutno, zapošljavaju četiri radnika, a planiraju otvaranje još dva radna mjesta.

„U narednom periodu planiramo širenje biznisa, otvaranje novih kafeterija na nekoliko lokacija. Trenutno smo u fazi traženja adekvatnih lokacija za iste. Od prvog dana smo naišli na razumijevanje svih službi u IRF-u, prvenstveno kreditnog referenta Darka Mirotića koji je bio zadužen da nam pomogne oko svih procedura i potrebne dokumentacije. Jako povoljne kamatne stope, adekvatan grejs period i razumijevanje naših potreba su nešto zbog čega ćemo i prilikom sljedeće investicije ponovo zatražiti podršku IRF-a”, objasnila je Kalezić.

Preporučujući saradnju sa IRF-om svima koji imaju u planu otvaranje ili širenje svog biznisa, Kalezić je saopštila da domaćem tržištu nude izuzetno kvalitetnu arabica kafu, a najfinija čula njihovih gostiju probudiće i, kako kaže, singl varijanta kafe.

„To su Kuba, Koumbija, Etiopija i Kostarika i to je upravo ono što stranci najviše konzumiraju i vole. Pored tih espreso varijanti, vole da popiju još i kafu sa mlijekom i ukusima, od čega su najprodavaniji vanila, karamela i neke vočkaste varijante. Dok Crnogorci više vole klasiku, ispijanje espresa, dojča i kafa sa mlijekom“, kazala je Kalezić.

Budući da su tek uplovili u biznis vode, željeli su i da kvalitet bude na prvom mjestu, zbog čega su se odlučili za franšizu Caffeine coffe shopa i potvrđen brend Java kafe.

„Kultura življenja u Crnoj Gori je takva da svako voli da popije dobru kafu, u dobrom društvu i na drobrom mjestu. Upravo to i jeste bila naša ideja – da ponudimo dobru i kvalitetnu kafu i lijep ambijent i po reakcijama koje smo dobili u proteklih pet mjeseci od otvaranja Kafeina, reklo bi se da smo u tome i uspjeli”, smatra Kalezić.

A njihov uspjeh je i uspjeh IRF-a, koji je uvijek spreman da podrži kvalitetne biznis ideje – od plana do njene realizacije.

