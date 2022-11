IRF podržao ideju Green & Protein restorana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Restoran zdrave hrane Green & Protein, koji već neko vrijeme posluje u Podgorici, priča je rođena iz ljubavi, a u čijoj realizaciji je pomogao Investiciono-razvojni fond (IRF), kazala je ugostiteljka Irena Marković.

Ona je navela da je Green & Protein franšiza lanca restorana zdrave hrane.

„Radi se o konceptu koji je pokušao da spakuje zdrave namirnice u ono što se trenutno najviše traži, a to je zdrava hrana. Suprug i ja smo vegani već sedam godina i koncept nam je zapao za oči prilikom jednog od naših putovanja. Ovo je priča rođena iz ljubavi, a u realizaciji je pomogao IRF“, navela je Marković.

Preduzeće trenutno ima 13 zaposlenih.

“Što se tiče ponude u restoranu Green & Protein, tu je široka paleta zdravih obroka. Sve što ćete probati u Green & Proteinu je homemade ili domaće, narodski rečeno,“ kazala je Marković.

O dobrodošlici i ponudi najbolje govore utisci gostiju, kao što je Vesna Radulović.

“Probala sam pozitivno-kaloričnu salatu koja je savršena. Mene je oduševio ovaj restoran, jer ovdje ima hrane za nas koji nijesmo vegani. Sve je prirodno. Prirodni su sokovi, slatkiši, obroci. Ambijent je predivan, tako da ću ubuduće vrlo često biti gost“, saopštila je Radulović.

Mnogobrojne pohvale i pet mjeseci sjajnih poslovnih rezultata, pokazatelji su koji jasno potvrđuju da IRF-a zna da prepozna i podrži kreativne biznis priče.

Stimulans koji karakteriše finansijska pomoć, samo je jedan od detalja koje preduzetnici vrednuju kod IRF-a.

“Investicija je vrijedna oko 140 hiljada EUR. Od IRF-a smo dobili podršku od 50 hiljada EUR. Došle su izuzetne pogodnosti u vidu kamatne stope, grejs perioda, tako da topla preporuka za IRF u odnosu na bankarske realizacije“, navela je Marković.

Ona je dodala da računa na nastavak saradnje, koja će se ogledati u podršci pri proširenju Green & Protein restorana i u ostalim gradovima u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS