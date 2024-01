Iran obustavlja prodaju nafte Kini

Teheran, (MINA-BUSINESS) – Kineska trgovina naftom sa Iranom zastala je, jer Teheran zadržava isporuke i zahtjeva veće cijene od svog glavnog klijenta, pooštravajući jeftinu ponudu za najvećeg svjetskog uvoznika sirove nafte, saopštile su rafinerije i trgovinski izvori.

Smanjenje iranske nafte, koja čini oko deset odsto kineskog uvoza sirove nafte i koja je dostigla rekord u oktobru, mogla bi da podrži globalne cijene i smanji profit kineskih rafinerija, pišu Nezavisne novine.

Naftna industrija je ovu iznenadnu odluku Irana već nazvala “default-om” i sugerisala da bi to mogla biti posljedica odustajanja Sjedinjenih Američkih Država (SAD) od sankcija venecuelanskoj nafti u oktobru.

Tada je Venecuela preusmjerila zalihe u SAD i Indiju, što je takođe smanjilo snabdjevanje Kini jeftinim resursima.

Početkom decembra iranski prodavci rekli su kineskim kupcima da smanjuju popuste za decembarske i januarske isporuke iranske lake nafte na između pet i šest USD po barelu ispod datiranog tipa Brent, reklo je Reuthersu pet trgovaca koji se bave naftom ili su upoznati sa transakcijama.

Ti poslovi su sklopljeni u novembru uz popuste od oko deset USD po barelu, rekli su trgovci.

“Ovo se smatra velikim neizvršenim obavezama, a naredba za povećanje cijena je očigledno došla iz sjedišta u Teheranu, pošto oni zadržavaju isporuke i posrednicima”, rekao je izvršni direktor trgovine sa sjedištem u Kini.

Kina je uštedjela milijarde USD kupujući naftu po sniženim cijenama od sankcionisanih proizvođača Irana, Venecuele i odnedavno Rusije – zemalja koje snabdjevaju skoro 30 odsto kineskog uvoza sirove nafte.

