Investicijama u modernizaciju ka održivoj budućnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) nastavlja s intenzivnim ulaganjima u modernizaciju i unapređenje infrastrukture, potvrđujući posvećenost održivom razvoju i energetskoj tranziciji, saopšteno je iz te kompanije.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, sastao se sa rukovodstvima EPCG-Željezara Nikšić i EPCG-Solar-Gradnja u upravnoj zgradi kćerke-kompanije EPCG-Željezara Nikšić, gdje su predstavljeni ključni infrastrukturni projekti realizovani u proteklom periodu.

Na sastanku su analizirani dosadašnji rezultati i definisani naredni koraci u revitalizaciji tog nekadašnjeg industrijskog giganta. Posebno su istaknuti završeni radovi na sanaciji stare upravne zgrade, modernizaciji trafostanica i izgradnji solarne elektrane, uz probni rad SE od 1,7 MW, što dodatno potvrđuje stratešku orijentaciju EPCG ka zelenoj energiji i energetskoj efikasnosti.

Takođe, otvoren je novi radnički restoran, čime je zaposlenima obezbijeđen savremen i funkcionalan prostor za odmor i ishranu. Ovaj projekat dio je šireg plana unapređenja radnih uslova i stvaranja bolje poslovne klime unutar EPCG-Željezare Nikšić.

Bulatović je rekao da je zadovoljan postignutim rezultatima i istakao značaj ovih investicija za budućnost kompanije i zaposlenih.

“Ovo što sada možemo da vidimo služi kao primjer kako strateškim ulaganjima i odgovornim poslovanjem možemo revitalizovati industrijske kapacitete i učiniti ih održivim“, kazao je Bulatović.

On je poručio da nastavljaju s ulaganjima u infrastrukturu, nove tehnologije i obnovljive izvore energije, čime ne samo da povećavaju energetsku efikasnost, već i osiguravaju dugoročnu stabilnost i razvoj kompanije.

„Ovo je još jedan korak ka jačanju EPCG kao lidera energetske tranzicije u regionu”, dodao je Bulatović.

Današnje koordinacije predstavljaju nastavak dobre prakse terenskih sastanaka menadžmenta EPCG s rukovodstvima kćerki-kompanija, s ciljem bolje komunikacije i praćenja realizacije investicionih projekata.

„Posvećenost razvoju, inovacijama i održivoj budućnosti ostaje u fokusu poslovne strategije EPCG, a svi dosadašnji rezultati potvrđuju da je kompanija na pravom putu ka modernoj i konkurentnoj energetskoj budućnosti Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

