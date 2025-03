Interpretacije mogu naštetiti međunarodnoj reputaciji Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interpretacije dijela NVO, političkih subjekata i medija, u vezi sa sporazumima o saradnji između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ne doprinose konstruktivnom dijalogu, već mogu stvoriti konfuziju i nepovjerenje među građanima, saopšteno je iz Kabineta premijera Milojka Spajića.

Takođe, kako su naveli iz Kabineta, takve interpretacije mogu nanijeti štetu međunarodnoj reputaciji Crne Gore.

„U tom smislu, pozivamo sve aktere da se u komunikaciji o važnim temama oslanjaju na činjenice, a ne na pretpostavke ili senzacionalizam“, navodi se u saopštenju Kabineta predsjednika Vlade.

Kako su naveli, predlozi međudržavnih sporazuma vlada Crne Gore i UAE su utvrđeni na sjednicama crnogorske Vlade, u skladu su sa važećim zakonodavstvom međunarodnim obavezama i javno su dostupni.

„U Predlogu sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, koji je crnogorska Vlada usaglasila sa Vladom UAE, jasno se navodi da nacionalno zakonodavstvo ostaje na snazi i biće primijenjeno, kako u dijelu planske dokumentacije, tako i u dijelu zaštite životne sredine, izgradnje objekata i drugih propisa, sa izuzetkom u dijelu sprovođenja postupka javnih nabavki i državne imovine“, rekli su iz Kabineta.

Takođe, kako su poručili, Zakon o javnim nabavkama predviđa izuzeća za nabavke zasnovane na međudržavnim sporazumima i međunarodnim pravnim instrumentima, što je definisano članom 13 ovog Zakona.

„Ovakav pristup javnim nabavkama usaglašen je sa Evropskom unijom (EU) i važi do kraja naredne godine. U planu je da isti princip uskoro bude potvrđen kroz sporazume sa još dvije države, članice EU“, dodali su iz Kabineta.

Iz Kabineta predsjednika Vlade tvrde i da su netačne tvrdnje o planiranoj izgradnji velikih stambenih kapaciteta za tržište.

„Takve izjave ne proizilaze iz relevantnih dokumenata i doprinose pogrešnom predstavljanju projekta, koji je u svojoj osnovi zamišljen kao turistički kompleks, sa sadržajima u skladu sa međunarodnim standardima i zakonima Crne Gore“, naveli su iz Kabineta.

Oni su dodali i da su neistiniti navodi da je planirano donošenje posebnog zakona (lex specialis) za sprovođenje ovog projekta, jer u sporazumu ne postoji nijedna odredba koja bi to omogućila, niti je takva mogućnost bila predmet zvanične komunikacije.

„Neutemeljeni su i navodi da je institucionalna komunikacija sa potencijalnim investitorima započeta ranije kroz neformalne kontakte. Prezentacija investicionih potencijala države realizovana je kroz zvanične posjete i međunarodne događaje, uz punu transparentnost, o čemu je javnost više puta bila informisana“, zaključili su iz Kabineta.

