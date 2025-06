Interes građana stavljen u drugi plan prilikom glasanja o sporazumu sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Skupštine stavili su interes građana u drugi plan, kada su ponovo izglasali sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Crne Gore i njenim zakonodavstvom, saopštio je crnogorski predsjednik, Jakov Milatović.

On se danas sastao sa predstavnicima više nevladinih organizacija, Udruženjem pravnika Crne Gore i ekspertima, na temu pravnih aspekata sporazuma između crnogorske i Vlade UAE u oblasti turizma i razvoja nekretnina.

“Smatrao sam svojom dužnošću da sa renomiranim civilnim organizacijama i stručnjacima razmotrim sve pravne aspekte sporazuma kojim se suspenduju ključni domaći propisi, uključujući one o javnim nabavkama, državnoj imovini i zaštiti konkurencije, te o mogućim institucionalnim mehanizmima za zaštitu javnog interesa u ovoj pravnoj stvari”, poručio je Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegove Kancelarija za odnose s javnošću, podsjetio da su na sporne odredbe sporazuma ukazali brojni pravni stručnjaci, predstavnici civilnog sektora, međunarodne organizacije, kao i Evropska komisija (EK).

Učesnici sastanka saglasili su se da sporazum sa UAE sadrži odredbe kojima se narušava ustavni i zakonski poredak, te da je njegovo usvajanje opasan presedan.

Sastanku sa Milatovićem prisustvovali su izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk, predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović, potpredsjednica Udruženja pravnika i profesorica na Univerzitetu Crne Gore Maja Kostić-Mandić i bivši sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković.

