Intenzivna razmjena robe i usluga sa Srbijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Srbija predstavljaju jedna drugoj najvažnije ekonomske partnere, uz intenzivnu razmjenu robe i usluga, u čemu i turizam zauzima značajno mjesto, ocijenila je ministar turizma, Simonida Kordić.

Ona je na sastanku sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, Jagodom Lazarević, u Beogradu kazala da turisti iz Srbije tradicionalno ostvaruju najveći broj posjeta i noćenja u Crnoj Gori, što čini važan dio ukupnog turističkog prometa.

Iz Ministarstva je saopšteno da su u otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmatrane ključne teme od zajedničkog interesa, sa posebnim akcentom na unapređenje ekonomske saradnje, trgovinske razmjene i razvoja turizma između dvije zemlje.

Obje strane su konstatovale porast investicionih aktivnosti između zemalja, kako u pogledu ulaganja crnogorskih državljana u Srbiju, tako i obratno. Zajednički je ocijenjeno da region predstavlja prirodan prostor za saradnju, dodatno osnažen kroz CEFTA sporazum.

Pored turizma, naglašena je važnost saradnje i u oblastima koje direktno utiču na njegov razvoj, poput energetike i informacionih tehnologija.

Lazarević je posebno ukazala na značaj ulaganja u drumsku i željezničku infrastrukturu, što je ključno za efikasniji protok turista ali i robe.

Sagovornice su se saglasile da je turizam jedan od ključnih generatora bruto domaćeg proizvoda i da zajednički projekti doprinose održivosti sektora.

Takođe je istaknuta potreba zajedničkog nastupa na udaljenim tržištima pod brendom Destinacija Balkan, čime bi se ojačala prisutnost regiona na globalnoj turističkoj mapi.

“Posebno je naglašena potreba daljeg usklađivanja viznih režima sa važnim tržištima kao što su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, pri čemu je Srbija već napravila važan iskorak uvođenjem elektronskih viza”, navodi se u saopštenju.

Kordić i Lazarević potvrdile su značaj predstojećeg Expo 2027 u Beogradu, koji predstavlja važnu platformu za promociju ekonomskih, kulturnih i turističkih potencijala obje države i cijelog regiona.

