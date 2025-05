Institut ostvario 10,3 miliona EUR prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Institut “Simo Milošević” prošle godine je u odnosu na 2023. ostvario 10,3 miliona EUR prihoda, što je 800 hiljada više nego prije dvije godine, saopštio je njegov direktor Zoran Kovačević i dodao da se nada povratku Norvežana.

On je u emisiji Link na Radiju Crne Gore kazao da je planom restruktuiranja Instituta predviđeno rješavanje zaostalih obaveza nastalih po osnovu tužbi, rekonstrukcija kapaciteta samog objekta te unapređenje medicinskog sadržaja.

“Institut Igalo je sa računa bio u blokadi od decembra 2023. do 4. jula prošle godine. To je otežavalo poslovanje i normalno funkcionisanje Instituta. Za prošlu godinu uspjeli smo da obezbijedimo bolje prihode”, rekao je Kovačević.

On je naveo da je najveći uspjeh što su za razliku od 2023. ostvarili 10,3 miliona prihoda, što je 800 hiljada bolje nego 2023. godine, posebno kada se ima u vidu da tokom prošle godine nijesu imali državni norveški program, koji je izgubljen, nažalost, zbog situacije u Institutu, prenosi portal RTCG.

“Da nijesmo izgubili taj program tokom prošle godine imali bismo značajno bolje prihode. Uz svo zalaganje i boljom politikom cijena, kao i uz podršku Vlade, doprinijelo je boljem rezultatu prema finansijskim izvještajima za prošlu godinu”, rekao je Kovačević.

Sudski sporovi koji su počeli u Institutu se, prema njegovim riječima, odnose na radne odnose i koeficijent koji je koriščen u obračunu zarada.

“Mogli su da se preveniraju ti problemi i da se uđe u neku vrstu sporazuma sa zaposlenim, siguran sam da bi se naišlo na razumijevanje. To nažalost nije urađeno i isplaćena su značajno veća sredstva po osnovu sudskih troškova, advokata i zateznih kamata”, kazao je Kovačević.

Na pitanje šta je sve predviđeno planom spasavanja i u šta je uloženo 88 miliona predviđenih tim planom, Kovačević je odgovorio da se radi o planu restruktuiranja koji je izrađen i usklađen sa zakonima vezanim za zaštitu konkurencije i dodjelu državne pomoći.

“Ukupan iznos koji predviđa taj plan je 88 miliona EUR i u okviru tog iznosa planirano je rješavanje zaostalih obaveza iz prethodnog perioda koje su nastali po osnovu tužbi, između ostalog i tužbe Jugobanke. Ta zaostala potraživanja treba da se riješe iz plana restruktuiranja, ona se kreću na nivou od 23 miliona EUR. Ona su predviđena da budu riješena tokom ove godine uz priliv iz budžeta koji je planiran budžetom za ovu godinu, sa 60 odsto učešća na strani države a 40 odsto mora biti na strani kompanije. Tu će učestvovati i akcionar sa značajnim učešćem kompanije Vila Oliva”, naveo je Kovačević.

Ostatak sredstava, kako je rekao, planiran je da se uloži na rekonstrukciju kapaciteta, prvenstvo na objekat druge faze Instituta koji je najveći objekat, prelazak na četiri zvjezdice i unapređenje medicinskog sadržaja.

