Instalacija DME uređaja na aerodromima Tivat i Podgorica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Instalacija DME (Distance Measuring Equipment) uređaja, koji omogućavaju pilotima aviona očitavanje direktne udaljenosti između vazduhoplova i samog uređaja na zemlji, danas je počela na prilazu aerodroma Tivat, saopšteno je iz Kontrole letjenja Srbije i Crne Gore (SMATSA).

Oni su naveli da je sljedeće nedjelje planirana instalacija drugog DME uređaja na prilazu aerodroma Podgorica.

“Proizvođač oba uređaja je renomirana evropska kompanija Thales i ovaj konvencionalni sistem za vazduhoplovnu navigaciju je instaliran na prilazima svih značajnih aerodroma u Evropi”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je planirano da se realizacija projekta završi do 15. marta.

“A biće implementiraće je stručni kadar vazduhoplovne tehnike SMATSA-a uz podršku predstavnika proizvođača opreme”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, puštanju u operativni rad oba uređaja na lokacijama u blizini crnogorskih aerodroma će prethoditi Commissioning Flight Check.

“Kojim će se nova oprema provjeriti putem specijalizovanog aviona za kalibražu radionavigacionih sistema”, rekli su iz SMATSA-e.

Navedenom implementacijom, kako su rekli, nova oprema za potrebe sistema kontrole letjenja zameniće postojeću koja je u funkciji od 2010. godine.

Navodi se da investiciju vrijednu oko pola miliona EUR finansira SMATSA u skladu sa svojim investicionim i finansijskim planom.

