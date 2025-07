Inspekcije rade na suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – U Herceg Novom je od početka jula realizovano 377 inspekcijskih nadzora, 336 redovnih, 33 kontrolna i osam nadzora po inicijativi.

Konstatovano je 274 nepravilnosti, prenosi portal RTHN.

Predsjednik radne grupe za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone, Dalibor Đerić, kazao je da je bilo 60 ukazivanja, 59 rješenja o otklanjanju nepravilnosti i 13 o zabrani obavljanja djelatnosti.

“Od 30. juna do 15. jula u Herceg Novom je zatvoreno šest objekata koji nijesu obavljali djelatnost u skladu sa zakonom o unutrašnjoj trgovini. Na cijelom primorju u tom periodu zatvoreno je 28 objekata”, rekao je Đerić.

Kako je naveo, prvi put ove godine na terenu je inspekcija Uprave za bezbjednost hrane.

“Prvi put ove godine, pored tržišne, turističke, inspekcije rada i zdravstveno sanitarne inspekcije priključila se i inspekcija uprave za bezbjednost hrane. Inspektori su stalno prisutni na terenu, rade samostalno i u timovima”, saopštio je Đerić.

Prema njegovim riječima, kreću pojačane kontrole plaža.

“Imali smo razumijevanja što sezona nije u punom jeku. Inspektori su u obavezi da počnu sa kontrolama plaža”, naveo je Đerić.

U poređenju sa ovim periodom prošle godine, Đerić je kazao da je situacija bolja.

“Ljudi su informisani da na sajtovima ministarstava postoje ček liste, sve one stavke koje inspektori prilikom nadzora provjeravaju. Mogu provjeriti šta inspektori kontrolišu”, rekao je Đerić.

Inspektori će na terenu, kako je zaključio, suzbijati sivu ekonomiju, nelojalnu konkurenciju i rad na crnom.

