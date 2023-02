Inspekcija rada naredne sedmice o otpremnini Radovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori rada će naredne sedmice utvrditi da li je vršilac dužnosti direktora To Montenegra, Saša Radović, koji je ranije dobio 76 hiljada EUR otpremnine iz Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, u obavezi da vrati novac.

Direktorka Uprave za inspekcijske poslove, Ana Vujošević, kazala je u emisiji Link na Radiju Crne Gore da je zakon u tom slučaju jasan.

“Ono što smo imali prilike da vidimo u medijima je da je Radović preuzeo otpremninu od bivšeg poslodavca Budvanske rivijere, a onda zasnovao radni odnos u kompaniji To Montenegro. Ako je sve to tačno, mora se odrediti da li će vratiti otpremninu i nastaviti da radi ili će prekinuti radni odnos. Ako je sve tačno, zakon je jasan i moraće se odrediti na jedan ili drugi način”, kazala je Vujošević.

Govoreći o primjeni odredbi novog Opšteg kolektivnog ugovora, Vujošević je najavila da će Inspekcija rada će pojačati nadzor u dijelu poštovanja odredbi OKU, prenosi portal RTCG.

“Kada su u pitanju radni odnosi i zapošljavanje trudimo se da budemo objektivni i da se ispoštuju sva prava zaposlenih”, navela je Vujošević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS