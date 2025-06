Inovacije ključne za održivu i naprednu pomorsku budućnost Crne Gore

Podgorica, Istanbul, (MINA-BUSINESS) – Inovacije imaju presudnu ulogu u unapređenju i transformaciji pomorske povezanosti, posebno za manje obalne države poput Crne Gore, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović.

On je na prestižnom Global Transport Connectivity Forumu 2025 u Istanbulu, govoreći na panelu Pomorska povezanost za ostrvske i obalne države: Zajedničke mogućnosti, posebni izazovi, istakao da pametna digitalna rješenja i savremene tehnologije otvaraju nove mogućnosti za povećanje efikasnosti, sigurnosti i ekološke odgovornosti u pomorstvu.

„Kroz strateška ulaganja i modernizaciju ključne infrastrukture, Crna Gora ima potencijal da postane primjer otpornosti i inovacija u regionu. Naši napori usmjereni su ka jačanju luka i pomorske infrastrukture kako bismo odgovorili na izazove savremenog doba – od klimatskih promjena do geopolitičkih promjena“, naglasio je Radulović.

Poseban akcenat stavljen je na regionalnu saradnju, gdje je Radulović naglasio važnost zajedničkog djelovanja u jadranskom i mediteranskom prostoru.

„Vjerujem da postoji veliki prostor za dublju saradnju među zemljama Balkana, kroz zajedničke projekte, razmjenu znanja i inovacija, posebno u oblastima zaštite mora i održivog razvoja”, dodao je Radulović.

On je takođe istakao važnu ulogu javno-privatnih partnerstava u daljem razvoju sektora, uz jasnu poruku da je snažno i strateški usmjereno državno liderstvo temelj za dugoročnu stabilnost i očuvanje nacionalnih interesa.

„Crna Gora sa optimizmom gleda u budućnost svog pomorstva. Kroz viziju, saradnju i inovacije, gradimo održiv i snažno povezan region“, zaključio je Radulović.

