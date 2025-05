Inkorporiraju međunarodne standarde u poresko zakonodavstvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je veoma posvećena borbi protiv poreskih prevara i utaje poreza i snažno podržava sve međunarodne aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje transparentnosti i razmjene informacija za sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Državna sekretarka Jovana Nišavić rekla je da se država stoga obavezala da svoje zakonodavstvo uskladi sa propisima Evropske unije i obezbijedi infrastrukturu za njegovu implementaciju.

Ministarstvo finansija ugostilo je tim Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), čije su ekspertkinje Heike Buss i Jasna Voje, održale radionicu o primjeni BEPS mjera, budući da je pridruživanjem Inkluzivnom okviru, Crna Gora stekla mogućnost korišćenja tehničke pomoći u dijelu inkorporiranja međunarodnih standarda u svoje poresko zakonodavstvo.

“Naime, projekat evazije poreske osnovice i premještanja dobiti /Base Erosion and Profit Shifting/ (BEPS) predstavlja globalni izazov u savremenom poreskom sistemu koji označava strategije kompanija za premještanje dobiti u jurisdikcije sa nižim poreskim stopama, čime se smanjuje poreska osnovica u državama sa višim poreskim stopama”, navodi se u saopštenju.

Nišavić je kazala da iskustvo i doprinos OECD stručnog tima predstavlja značajan oslonac u prevazilaženju izazova i ostvarivanju visokih standarda koje Vlada Crne Gore ima na polju unapređenja poreske politike, što će, kako je ocijenila, u konačnom značajno uticati na javne prihode, ekonomski razvoj i fiskalnu održivost naše zemlje.

Nišavić je saopštila da, u narednom periodu, predstoji donošenje seta zakonskih propisa u ovoj oblasti, između ostalog, Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primjenu mjera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premještanja dobiti odnose na poreske ugovore (MLI konvencija), kao i Zakona o globalnom minimalnom porezu u cilju usklađivanja sa Direktivom 2022/2523 o obezbjeđivanju globalnog minimalnog nivoa oporezivanja za grupe multinacionalih preduzeća i velike domaće grupe u Uniji.

