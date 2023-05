Injac: EBRD značajan partner za razvojne aktivnosti Podgorice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je značajan partner u realizaciji ključnih projekata koji će uticati na brži razvoj glavnog grada, saopštila je gradonačelnica Podgorice, Olivera Injac.

Ona se, kako je saopšteno iz PG Biroa, sastala sa šefom kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, Remonom Zakarijom, kako bi razgovarali o intenziviranju saradnje koja će doprinijeti transformaciji Podgorice u funkcionalnu, ekološku i održivu sredinu.

“EBRD vidimo kao značajnog partnera u realizaciji ključnih projekata koji će uticati na brži razvoj Podgorice. Prioriteti koje prepoznajemo u Glavnom gradu su veoma bliski prioritetima ove međunarodne institucije i vjerujem da ćemo iskoristiti potencijal za saradnju kako bismo jačali naše kapacitete”, kazala je Injac.

Prema riječima Zakarije, EBRD će podržati inicijative nove gradske uprave, posebno one koje se odnose zelene investicije, bilo da se radi o energetskoj efikasnosti, sistemu javnog prevoza ili odlaganja otpada, ali i svega onoga što će pomoći razvoj Podgorice.

Sastanku su prisustvovali i zamjenici gradonačelnice Luka Rakčević i Danilo Šaranović, kao i predstavnici EBRD-a Radoslav Ralević i Selma Demirović.

