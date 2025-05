Infrastruktura alat za povezivanje i ravnomjeran razvoj države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Infrastruktura je alat za povezivanje zajednica i ravnomjerniji razvoj Crne Gore, poručio je vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja, Miroslav Mašić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, on je govorio na RE:D konferenciji (Real Estate Developmenta), koja se danas i sutra održava u Podgorici.

Mašić je na prvom panelu rekao da se prioriteti za razvoj putne infrastrukture određuju na osnovu kombinovanih tehničkih, društvenih i ekonomskih faktora.

„U procesu planiranja oslanjamo se na strateške dokumente, analize bezbjednosti, kapacitete saobraćajnica, ekonomske isplativosti i uticaja na regionalni razvoj, kao i na inpute lokalnih samouprava“, kazao je Mašić.

On je dodao da postoji institucionalni prostor za usklađivanje sa investicionim planovima privatnog sektora kroz prostorno – urbanističke dokumente koji definišu razvojne pravce.

Govoreći o regionalnom razvoju, Mašić je istakao ulogu infrastrukture za ravnomjeran razvoj regiona u Crnoj Gori.

„Infrastruktura za nas nije samo put, već alat za povezivanje zajednica i ravnomjerniji razvoj. Prioriteti se ne određuju samo po veličini mjesta, već prema stepenima dostupnosti i ekonomskog potencijala“, naveo je Mašić.

On je, kako je saopšteno, naglasio značaj projekata na sjeveru Crne Gore kao što su izgradnja dionice autoputa Mateševo–Andrijevica, rekonstrukcija puteva Berane – Bijelo Polje, Berane – Rožaje i veza sa graničnim prelazima.

Ti projekti, kako je rekao Mašić, ne samo da poboljšavaju mobilnost, već otvaraju prostor za turizam, poljoprivredu i lokalni biznis.

„Razvoj infrastrukture mora biti balansiran. Kapitalni projekti su važni, ali moraju imati lokalni odraz. Lokalna zajednica je temelj održivog društveno-ekonomskog napretka“, poručio je Mašić.

On je naveo da se Programom izgradnje, rekonstrukcije i održavanja državnih puteva za ovu godinu predviđa oko 70 projekata ukupne vrijednosti preko 72 miliona EUR, uključujući 323 kilometra regionalnih i magistralnih saobraćajnica.

“Ministarstvo sprovodi mjere za jačanje dijaloga s privredom – institucionalizaciju saradnje kroz radna tijela, transparentnost u planiranju i zajednički pristup međunarodnim fondovima”, rekao je Mašić.

Kako je kazao, kada preduzetnici znaju gdje će se graditi, lakše planiraju ulaganja.

Prema riječima Mašića, javno-privatna partnerstva su model koji omogućava održiv razvoj.

„Infrastruktura mora služiti ljudima, idejama i privredi – ne da bude sama sebi svrha, već sredstvo koje otvara prilike za razvoj u svakom dijelu Crne Gore“, naveo je Mašić.

