Informativne sesije za podršku implementaciji Strategije pametne specijalizacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma organizovaće ove i naredne sedmice informativne sesije za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme Podrška implementaciji Strategije pamentne specijalizacije (S3) kroz projekte.

Informativne sesije će u Podgorici i Kotoru biti održane ove sedmice, u četvrtak i petak, a u Beranama i Nikšiću 17. i 18. januara.

Podsjećanja radi, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa resorima finansija i nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, objavilo poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme Podrška implementaciji S3 kroz projekte.

Grant šema ima za cilj da doprinese jačanju ekonomske konkurentnosti i inovacionih kapaciteta Crne Gore kroz jačanje veza između nauke i industrije.

Ukupan raspoloživi iznos sredstava je 900 hiljada EUR. Sredstva su obezbijeđenja od EU, uz kofinansiranje Vlade.

Na poziv se mogu prijaviti mikro, mala ili srednja preduzeća u 100 odsto privatnom vlasništvu, naučno-istraživačka ustanova registrovana kao pravno lice i licencirana od Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, kao i javni ili privatni univerzitet upisan u Registar licenciranih i akreditovanih visokoškolskih ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore.

Na poziv se mogu prijaviti i subjekti inovacione infrastrukture: naučno-tehnološki park, inovaciono-preduzetnički centar, poslovno-tehnološki inkubator, centar za transfer tehnologije, klasterske organizacije i drugi subjekti inovacione infrastrukture upisani u Registar inovacione delatnosti u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti i Pravilnikom o registru inovacione djelatnosti.

Iz Ministarstva su pozvali svu zainteresovanu javnost da prisustvuje informativnim sesijama u cilju upoznavanja sa glavnim karakteristikama poziva i načinom apliciranja.

Aplikacioni paket koji sadrži Vodič za aplikante, detaljne informacije o ciljevima i prioritetima poziva i kriterijumima za učešće i prihvatljivim aktivnostima, može se pronaći na linku https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1671192995207&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35644&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=175156

Rok za dostavljanje sažetka projekta je 30. januar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS