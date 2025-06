Influenseri iz Azerbejdžana u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, u okviru promotivnih aktivnosti usmjerenih ka azerbejdžanskom tržištu, organizovala boravak influensera iz te zemlje, koji su od ponedjeljka do danas boravili na crnogorskoj obali.

Tokom četvorodnevnog boravka, gosti iz Azerbejdžana imali su priliku da se upoznaju sa atraktivnim turističkim lokalitetima, uključujući Herceg Novi, Portonovi, Stari grad Kotor, ostrvo Gospa od Škrpjela, Perast, poluostrvo Luštica, Nacionalni park Skadarsko jezero, Virpazar i Budvu.

Influenserka sa preko 56 hiljada pratilaca na Instagramu, Aysel Mirzoyeva, rekla je da je Perast kao jedinstveno mjesto u Crnoj Gori.

“To je divan, miran gradić koji odiše posebnom atmosferom. Posebno bih voljela da sam ga doživjela u zalazak sunca, jer je pogled sa morske obale tada zaista čaroban. Što se gastronomije tiče, posebno sam uživala u tradicionalnoj kuhinji. Autentični ukusi i način pripreme ostavili su snažan utisak na mene, jer upravo takva iskustva najviše ostaju u sjećanju”, poručila je Mirzoyeva.

Svoje utiske prenijeli su i influenseri Ilkin i Ilkana Zulfugarli, koji su na svom Instagram profilu sa ukupno oko 180 hiljada pratilaca dijelili sadržaj iz Crne Gore.

„Imali smo priliku da boravimo u predivnom hotelu u Budvi i naše iskustvo je bilo izuzetno pozitivno. Sobe su bile čiste, udobne i lijepo uređene, a osoblje izuzetno ljubazno. Cijeli boravak protekao je u opuštenoj i prijatnoj atmosferi. Istinski smo uživali u svakom trenutku i bez sumnje bismo se rado ponovo vratili”, rekli su Ilkin i Ilkana Zulfugarli.

U susret ljetnjoj turističkoj sezoni i nastavku avio-povezanosti između dvije zemlje, NTO je u utorak dočekala putnike prvog ovogodišnjeg leta nacionalne aviokompanije Air Montenegro na relaciji Baku-Tivat. Putnici su dočekani na tradicionalni način, uz priganice i srdačnu dobrodošlicu u crnogorskoj narodnoj nošnji.

Podršku u organizaciji studijske posjete dali su strateški partner NTO – Hotelska grupa (HG) Montenegro Stars odnosno hotel Splendid, lokalne turističke organizacije Tivta, Kotora i Bara, Montenegro Tourist Service, Portonovi Resort, One&Only Portonovi i hotel Maestral, Almara Beach Luštica Bay i restoran Conte.

„Studijska posjeta influensera još je jedan korak u jačanju saradnje dvije zemlje na polju turizma, te predstavlja važnu priliku za predstavljanje crnogorske prirode, kulture i autentičnih iskustava“, zaključuje se u saopštenju.

