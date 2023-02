Inflacija i dalje povišena

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u utorak trgovalo nesigurno jer je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje povišena, što znači da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nastaviti povećavati kamatne stope.

Dow Jones oslabio je 0,46 odsto, na 34.089 bodova, a S&P 500 0,03 odsto, na 4.136 poena. Nasdaq indeks ojačao je 0,57 odsto, na 11.960 bodova, prenosi Hina.

Nesigurnost na tržištu posljedica je izvještaja koje je pokazalo da su potrošačke cijene u januaru porasle 0,5 odsto na mjesečnom nivou, dok je na godišnjem nivou inflacija iznosila 6,4 odsto.

To je malo niža stopa inflacije nego u prethodnom mjesecu, ali blago iznad očekivanja i nije podržala nade ulagača da će inflacioni pritisci popustiti brže nego što čelnici Feda to očekuju.

Od početka godine, naime, cijene su dionica snažno porasle jer su se ulagači nadali da bi inflacija mogla brzo popustiti, što bi navelo Fed da prekine ciklus povećanja kamata.

Stoga su se nadali da bi se ciklus Fedova povećanja kamata uskoro mogao zaustaviti, a kamate zadržati ispod nivoa od pet odsto.

Međutinm, najnoviji podaci ne ukazuju na to.

Zbog toga se na tržištu novca trenutno procjenjuje da će Fed narednih mjeseci još u dva navrata povećati kamate 0,25 postotnih bodova, a da će konačna kamata, odnosno kamata na kojoj bi Fed završio proces povećanja cijene novca, do jula dosegnuti 5,28 odsto.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija. Izvještaji je dosad objavilo više od polovine kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu ih je 69 odsto ostvarilo veću dobit nego što se očekivalo.

Međutim, analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija na godišnjem nivou pale 2,8 odsto.

I na evropskim berzama trgovalo se oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,08 odsto, na 7.953 boda, a pariski CAC 0,07 odsto, na 7.213 poena. Frankfurtski DAX oslabio je 0,11 odsto, na 15.380 bodova.

