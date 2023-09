Indeksi zaronili na najniže vrijednosti u tri mjeseca

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica oštro pale, zaronivši na najniže vrijednosti u više od tri mjeseca, jer se ulagači plaše da će kamatne stope američke centralne banke ostati povišene duže nego što su se nadali.

Dow Jones skliznuo je 1,14 odsto na 33.618 bodova, dok je S&P 500 potonuo 1,47 odsto na 4.273 poena, a Nasdaq indeks 1,57 odsto na 13.063 boda.

Pritom su sva tri indeksa zaronila na najniže vrijednosti u više od tri mjeseca, prenosi Hrportfolio.

U svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su pale, a najviše u tehnološkom, 1,8 odsto.

To je posljedica procjena čelnika američke centralne banke da bi kamatne stope do kraja godine mogle dodatno porasti i da bi se mogle zadržati na povišenim vrijednostima duže nego što se očekivalo.

I dok to loše utiče na tržište dionica, prinosi na američke državne obveznice dostigli su nove najviše vrijednosti u 16 godina, pa obveznice postaju sve privlačnija investicija.

„Tržište se i dalje prilagođava višim kamatnim stopama. Kako bi kamate mogle ostati povišene duže nego što se očekivalo, raste osjećaj da je tržište precijenjeno, da postojeći cjenovni nivou nijesu održivi i to je uplašilo kupce”, objasnio je direktor u tvrtki Commonwealth Financial Network, Brad McMillan.

Ulagače je zabrinulo i upozorenje agencije Moody’s da bi zatvaranje državnih službi, premda privremeno, loše uticalo na ekonomiju i američki kreditni rejting.

Naime, ako Kongres ne osigura sredstva za fiskalnu godinu koja počinje 1. oktobra, rad državnih službi bio bi zaustavljen, a stotine hiljada zaposlenih privremeno bi ostalo bez posla i bez plate.

Svake godine u ovo doba republikanci i demokrati pregovaraju o daljem finansiranju državnih službi, a dogovor obično postignu u zadnji tren.

Ulagači su oprezni i zbog toga što bi ove sedmice trebalo da bude objavljeno nekoliko važnih izvještaja, između ostalih, o inflaciji, proizvodnji i bruto domaćem proizvodu (BDP) u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je neznatno na 7.625 bodova, ali je frankfurtski DAX skliznuo 0,97 odsto na 15.255 bodova, a pariski CAC 0,7 odsto na 7.074 boda.

