Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Monstat objavio podatak da je bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao u drugom kvartalu 6,9 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 1,8 odsto na 1.020,28 poena, a MONEX blago na 14.933,49 bodova.

Promet je iznosio 472,72 hiljade EUR i bio je oko osam puta veći od prošlosedmičnog.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u drugom kvartalu iznosio skoro 1,69 milijardi EUR, dok je u istom periodu prošle godine bio 1,42 milijarde EUR.

Kako se navodi u izvještaju, to je najveći rast zabilježen u posmatranom periodu u Evropi.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, ocijenio je da je Crna Gora najbrže rastuća ekonomija u Evropi u drugom kvartalu, što je veliki uspjeh male države.

„Čestitam crnogorskoj privredi na ovako sjajnom rezultatu, pa sada neka neko kaže da Crna Gora nije na pravom putu“, napisao je Đurović na svom profilu na društvenoj mreži X.

Akcija kompanije Tara Aerospace rasla je ove sedmice 100 odsto na jedan EUR, Hipotekarne banke 12,8 odsto na 6,09 EUR i Port of Adrie 9,1 odsto na 24 centa.

Pale su akcije Luke Bar 5,6 odsto na 42,5 centi, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 4,3 odsto na 1,12 EUR i Crnogorskog Telekoma 2,3 odsto na 1,71 EUR.

Akcija Trenda nije mijenjala vriejdnost pa se zadržala na prošlosedmičnih 5,6 centi.

Elektroprivreda (EPCG) bi ove godine mogla ostvariti rekordne poslovne rezultate i profit od preko 100 miliona EUR, saopštio je izvršni direktor kompanije, Nikola Rovčanin.

On je kazao da je vrlo teško i nezahvalno dati projekciju rezultata poslovanja kompanije na kraju godine, jer oni zavisite od niza okolnosti kao što su hidrološke prilike, nivo akumulacija, tehnička ispravnost, raspoloživost i iskorišćenost kapaciteta, prilike na tržištu i kretanje cijena na berzi električne energije.

„Imajući sve to u vidu, a na osnovu postojećih rezultata poslovanja i stanja tehničke spremnosti i raspoloživosti proizvodnih postrojenja, uz prosječne hidrološke prilike i respektabilne cijene na berzi do kraja poslovne godine, uz brižan i posvećen odnos uprave, menadžmenta i svih zaposlenih u EPCG, treba očekivati ostvarenje rekordnih poslovnih rezultata koji bi mogli doseći, pa čak i premašiti dobit od 100 miliona EUR“, rekao je Rovčanin u intervjuu Vijestima.

Sedmicu je obilježila i vijest da je Skupština akcionara EPCG usvojila odluku o isplati dividende za 2021. godinu, kojom će se akcionarima isplatiti 8,4 miliona EUR.

Sredstva opredijeljena za dividendu, u iznosu od 8,4 miliona EUR, isplatiće se akcionarima proporcionalno njihovom učešću u vlasničkoj strukturi kompanije, u roku od 30 dana od donošenja odluke.

Za novu izvršnu direktorku EPCG-Solar gradnje imenovana je Valerija Saveljić, koju su članovi Odbora direktora te kompanije na sjednici jednoglasno izabrali kao prvorangiranu kandidatkinju. Iz EPCG-Solar gradnje je saopšteno da su je za ovu poziciju preporučili najbolji ponuđeni program razvoja privrednog društva kao i značajno prethodno iskustvo u rukovođenju u privrednom sektoru.

Monteput je ove sedmice raspisao javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 25 godina državne imovine za gradnju dvije benzinske pumpe na dionici auto-puta Bar-Boljare od Smokovca do Mateševa, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.

Riječ je o nepokretnostima koje se nalaze u katastarskoj opštini Mrke, koja pripada Podgorici, pišu Vijesti.

Raspisane su pojedinačne tenderske partije za obje pumpe, a ponude se mogu dostaviti do 20. novembra.

Državna kompanija Plantaže angažovala je 40 sezonskih radnika iz Indije za potrebe berbe grožđa, koja je uveliko u toku.

Razlog za angažovanje sezonaca iz Indije, što je iznenadilo mnoge, jeste nedostatak sezonskih radnika iz regiona.

Iz Plantaža su za Dan kazali da su do sada problem radne snage djelimično rješavali angažovanjem radnika iz zemalja regiona – Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH) i Sjeverne Makedonije.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović saopštio je u petak da će država pokušati da smanji inflaciju jer je ona na dugi rok neprihvatljiva i najviše štete pravi onima sa najmanjim prihodima.

Damjanović je Televiziji Vijesti rekao da, ako se nastavi poskupljenje goriva u narednom periodu, Vlada bi mogla reagovati smanjenjem akciza.

On je najavio da će na sledećoj sjednici Vlade, u komunikaciji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, biti određenih predloga koji će pokušati da “održivo idu ka smanjenju jednog dijela cijena u maloprodajnim objektima”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS