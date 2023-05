Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast oba indeksa i veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada saopštila da namjerava da kupi akcije Montenegroberze u vlasništvu Atlas banke u stečaju.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je neznatno na 1.004,86 bodova, a MONEX na 14.703,75 poena.

Promet je, u skraćenom trgovanju zbog državnog praznika, iznosio 191,06 hiljada EUR i bio je 6,2 puta veći od prošlosedmičnog.

Iz Vlade su rekli da bi to dovelo do vraćanja povjerenja i sigurnosti u tržište kapitala i državi omogućilo da se jeftinije i lakše zadužuje na domaćem tržištu kapitala.

Vlada je na telefonskoj sjednici u četvrtak usvojila Informaciju o važnosti učestvovanja države Crne Gore na tržištu kapitala, kojom je istaknuta važnost da Ministarstvo finansija i Vlada prate dešavanja na tržištu kapitala i u slučaju adekvatnih ponuda aktivno učestvuju u kupovini akcija.

To uključuje i mogućnost kupovine udjela u Montenegroberzi, što bi doprinijelo institucionalnom prisustvu države na ovom tržištu.

”Podsjećamo da je vlasnička struktura Montenegroberze takva da udio od preko 50 odsto imaju investiciona društva čiji akcionari ne mogu da ostvaruju prava koja im pripadaju po osnovu vlasništva nad akcijama u Montenegroberzi, po osnovu sudskih odluka o blokadi imovine”, saopšteno je iz Vlade.

Potpunu kontrolu nad Montenegroberzom trenutno ostvaruju manjinski akcionari – Crnogorska komercijalna banka (CKB) i Prva banka, zajedno sa najvećim manjinskim akcionarom, Borsa Istanbul iz Turske, na način da je predsjednik borda direktora predstavnik CKB-a, dok su preostala tri člana predstavnici Borsa Istanbul, a četvrti član predstavnik Prve banke.

Akcija Montenegroberza rasla je ove sedmice 1,5 odsto na 600 EUR.

Jačale su dionice i Crnogorskog Telekoma 2,9 odsto na 1,75 EUR i Jugopetrola 1,4 odsto na 12,98 EUR.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović saopštio je ove sedmice da će prag zaduživanja planiran za ovu godinu biti skoro prepolovljen zahvaljujući rebalansu ovogodišnjeg budžeta i višku budžetskih sredstava i dodao da očekuje da ga parlament usvoji.

„Zadužili smo se za gotovo pola godine svega 100 miliona EUR, što je vjerovatno najniža dinamika zaduženja u novijoj istoriji Crne Gore. To dovoljno govori o tome kako se domaćinski odnosilo prema sredstvima i mislim da većina građana to prepoznaje“, rekao je Damjanović u intervjuu agenciji Mina-business.

On smatra i da je važno što se rebalansom stvaraju jasne osnove da se, u srednjeročnom i u periodu kada na otplatu stižu obaveze po osnovu ranijih zaduživanja, i one uredno servisiraju.

„Nakon eventualnog usvajanja rebalansa, budžetski deficit će biti u nivou od tri odsto, što je u skladu sa Mastrihtskim kriterijumima“, kazao je Damjanović.

Govoreći o razlozima donošenja rebalansa, Damjanović je ocijenio da je on faktički tehničke prirode i da je uslovno rečeno pozitivan, jer treba da se uravnoteže prihodi koji su veći za nekih 225 miliona EUR, i bilježe rast u odnosu na planirane i prošlogodišnje.

Akcije Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera i Poslovno-logističkog centra Morača zadržale su se na prošlosedmičnih četiri EUR.

Ove sedmice je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao da su prihodi od turizma, prema podacima Centralne banke (CBCG), u prvom kvartalu iznosili 119 miliona EUR, što garantuje sjajnu turističku sezonu.

„Prema podacima CBCG, prihodi od turizma u prvom kvartalu su iznosili 119 miliona EUR što je, ako uporedimo sa prošlom godinom kada su iznosili 45 miliona i 2019. kada su bili 47 miliona, jedan nevjerovatan rezultat“, rekao je Đurović na sjednici Vlade.

On je naveo da u Crnoj Gori boravi 42,26 hiljada turista, što je 26 odsto više u odnosu na 2019. godinu.

Premijer Dritan Abazović najavio je da će Vlada na elektronskoj sjednici početkom sedmice ili narednog četvrtka da učini operativnim sredstva koja će omogućiti da Institut “Simo Milošević” profunkcioniše u narednim mjesecima.

On je na sjednici Vlade kazao da je dogovor za Institut da u ovom trenutku daju finansijsku injekciju koja bi mogla da premosti akutnu tešku situaciju u toj ustanovi.

„I to pitanje ćemo riješiti i ohrabrio bih zaposlene Instituta da daju svoj maksimum da odradimo kako treba turističku sezonu i da ćemo donijeti odluke koje će trajno riješiti to pitanje“, rekao je Abazović.

Kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, ostvarile su u prvom kvartalu ove godine neto dobit od 126,07 miliona EUR, pokazuje analiza koju je uradila Montenegroberza.

Neto dobit deset kompanija je u istom prošlogodišnjem periodu iznosila 41,21 milion EUR, pa je došlo do rasta neto rezultata od 205,88 odsto.

Iz Montenegroberze su napomenuli da kompanije Sveti Stefan hoteli Budva i Plantaže nijesu uključene u analizu, jer nijesu u zakonskom roku dostavile finansijske izvještaje za prvo tromjesečje.

Najveće povećanje neto rezultata u prvom kvartalu bilježe Elektroprivreda (EPCG) i Jugopetrol.

Najveću apsolutnu neto dobit za prva tri mjeseca ove godine ostvarili su EPCG od 113,96 miliona EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) od 8,49 miliona i Hipotekarna banka od skoro 2,8 miliona EUR.

Najveći gubitak je ostvarila Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera u iznosu od 2,08 miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS