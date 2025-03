Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je saopšteno da je Crna Gora i ovu godinu počela sa trendom rasta svih glavnih kategorija prihoda, dok je u januaru ostvaren suficit budžeta od dva miliona EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je 0,6 odsto na 1.214,6 poena, a MONEX neznatno na 17.981,29 bodova.

Promet je iznosio 32,71 hiljadu EUR i bio je 2,7 puta veći od prošlosedmičnog.

Iz Ministarstva finansija su kazali da su budžetski prihodi u januaru iznosili 156,2 miliona EUR, što je u odnosu na isti prošlogodišnji period više 5,2 miliona EUR ili 3,5 odsto.

„Prvi mjesec ove godine karakterišu dinamičan ekonomski rast i ubrzanje privredne aktivnosti. Prihodi budžeta od poreza na dobit pravnih lica u januaru su iznosili 4,8 miliona EUR, što je 2,8 miliona ili 143,9 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Ove sedmice pale su akcije Luke Bar 8,8 odsto na 36,5 centi i Plantaža 2,8 odsto na 18,46 centi.

Rasle su dionice Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Vektra Boke 33,3 odsto na 20 centi i HTP Ulcinjska rivijera 8,9 odsto na šest EUR.

Dionice Hipotekarne banke i Jugopetrola zadržale su se na prošlosedmičnih 9,3 EUR odnosno 15 EUR.

Akcije Instituta „Simo Milošević“ ostale su na prošlosedmičnih 58 EUR. Skupština akcionara Instituta „Simo Milošević“ Igalo usvojila je ove semdice, na vanrednom zasijedanju, Plan restrukturiranja, kao i odluku o izboru članova Odbora direktora.

Novi odbor direktora čine Predrag Dragojlović ispred Razvojne banke Crne Gore, Petar Rakčević i Šefik Nišić ispred kompanije Vile Oliva, Pavle Obradović ispred Vlade i Goran Čabarkapa ispred Fonda zdravstva.

Predstavnica državnog kapitala, državna sekretarka u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Majda Adžović, rekla je na sjednici da je Plan restrukturiranja dopunjen sugestijama i komentarima kako većinskog, tako i manjinskog akcionara sa značajnim učešćem, prenosi portal RTHN.

Predstavnik manjinskog akcionara sa značajnim učešćem, vlasnik kompanije Vile Oliva, Žarko Rakčević, objasnio je da će prispjele obaveze u visini od 21,5 miliona EUR biti rješavane kroz dokapitalizaciju, proporcionalno, prema zakonu, za sve akcionare.

Premijer Milojko Spajić je rekao da je Institut „Simo Milošević” spašen investicijom od 88 miliona EUR i konačno se svjedoči dobrim vijestima za taj rehabilitacioni centar, koji, nakon godina stagniranja između stečaja i privatizacije, izlazi na zelenu granu.

On se sastao u Igalu sa predstavnicima menadžmenta i radnika Instituta, nakon što je Skupština akcionara usvojila Plan restrukturiranja, kojim se predviđa ulaganje od 88 miliona EUR u ovaj centar, do kraja 2028. godine.

„Usvajanje Plana restrukturiranja Instituta nova je faza u razvoju ove ustanove, kao respektabilnog rehabilitacionog centra, koji ce služiti na ponos svim zaposlenima, pacijentima, Opštini i državi”, rekao je Spajić.

Sedmicu je obilježio još jedan bojkot trgovina. Organizacija Alternativa Crna Gora je na osnovu još jedne online ankete pozvala građane da bojkotuju trgovačke lance Idea i Aroma.

Prethodne sedmice anketom je za bojkot izabran Voli, iz kojeg su rekli da taj trgovački lanac nije i ne može biti odgovoran za ekonomske prilike u Crnoj Gori, a ponajmanje za inflaciju, zbog čega ne smije biti meta na koju se usmjerava nezadovoljstvo građana.

Oni su dodali da je Voli, prije svega, sigurnost za više hiljada radnika i desetine hiljada ljudi koji posredno ili neposredno ostvaruju egzistenciju kroz taj lanac.

„Želimo iskreno da se zahvalimo na ukazanom povjerenju i snažnoj podršci u svjetlu izazova s kojima smo se suočili. Vaša reakcija jasno je pokazala da vjerujete u nas i da ste na strani istine, a mi smo odlučni da to povjerenje i dalje opravdavamo“, navodi se u saopštenju.

Iz Privredne komore (PKCG) su zatražili hitan sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem, kako bi se što prije dogovorile i preduzele mjere za sanaciju loših trendova u poslovnom ambijentu.

Na sjednici je ocijenjeno da bojkot trgovinskih lanaca ne donosi korist potrošačima, koji s pravom traže bolji životni standard, a paralelno nanosi štetu cjelokupnoj crnogorskoj privredi koja ja pokretač društvenog razvoja i čija snaga znači veći budžet za zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu i unapređenje kvaliteta života građana.

Vlada je ove sedmice formirala Koordinaciono tijelo za praćenje i analizu kretanja cijena proizvoda, na čijem čelu je ministar ekonomskog razvoja Nik Gjeloshaj.

Iz Vlade su nakon sjednice rekli da su donijeli odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje i analizu kretanja cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, snabdjevenosti tržišta i predlaganja mjera za suzbijanje posljedica porasta cijena tih proizvoda, na čelu sa Gjeloshajem.

„Kako bi se umanjili negativni efekti inflacije i osigurala adekvatna zaštita potrošača, Vlada je preduzela određene mjere uključujući i usvajanje odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, kojom je ograničila visinu maloprodajnih i veleprodajnih marži za ukupno 73 kategorije proizvoda“, podsjetili su iz Vlade.

