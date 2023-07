Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Indeksi Montenegroberze završili su u crvenom sedmicu u kojoj se zbog praznika trgovalo skraćeno.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 2,5 odsto na 1.004,24 poena, a MONEX 1,2 odsto na 14.837,49 bodova.

Promet je za tri dana trgovanja, zbog proslave Dana državnosti, iznosio 52,91 hiljadu EUR i bio je šest puta manji u odnosu na prošlosedmični.

Gubila je Hipotekarna banka 11,5 odsto na 5,4 EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 0,9 odsto na 1,06 i Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera 1,4 odsto na 7,2 EUR.

Cijenu akcije nijesu mijenjali Crnogorski Telekom 1,75 EUR i Poslovno-logistički centar Morača četiri EUR.

Ojačala je samo Elektroprivreda (EPCG), neznatno na 4,68 EUR.

Ta elektroenergetska kompanija je saopštila da je prosječan junski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 27,26 EUR.

Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 18,38 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Kotoru, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 33,46 EUR.

Ove sedmice je premijer Dritan Abazović saopštio da je ambicija da se naredne godine nastavi izgradnja auto-puta.

“U tom konktekstu svako ko može da gradi fer biznis i transparentan je dobrodošao”, rekao je Abazović na sjednici Vlade na kojoj je usvojena Informacija o zainteresovanosti crnogorske filijale Kineske korporacije za puteve i mostove /China Road and Bridge Corporation Montenegro Branch/ (CRBC) za potencijalne projekte.

On je naveo da tom projektu treba dati glavni prioritet, jer ne možemo imati ekonomsku aktivu ako ne budemo imali investiranje u velike infrastrukturne projekte.

Ove sedmice je Privredni sud donio rješenje o određivanju privremene mjere kojom se zabranjuje dalje sprovođenje javnog poziva za izbor agenta registracije domena u okviru nacionalnog internet domena Crne Gore.

Skupština akcionara Montenegroberze izabrala je ove sedmice novi Odbor direktora.

U novom Odboru su ispred Istanbulske berze Güzhan Gülay i Harun Özay, ispred HALK BANK Skoplje Derya Hamza Seferi kao nezavisan član, ispred države Crne Gore predstavnik Ministarstva finansija Danko Dragović i ispred Crnogorske komercijalne banke Nemanja Boljević kao nezavisan član.

Članovi Odbora direktora su imenovani na period od dvije godine.

Ukupan promet na Montenegroberzi u junu je iznosio 1,04 miliona EUR i bio je 186,21 odsto viši u odnosu na maj.

„U poređenju sa junom prošle godine, promet je niži 68,34 odsto. Prosječan dnevni promet iznosio je 47,07 hiljada EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U junu je trgovano 22 dana i zaključeno 137 transakcija.

Ukupna tržišna kapitalizacija akcija na dan 30. jun iznosila je 2,43 milijarde EUR, što predstavlja pad od 26,01 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS