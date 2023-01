Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Elektroprivreda (EPCG) zvanično kupila Željezaru.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 2,6 odsto na 1.034,52 boda, a MONEX 2,2 odsto na 14.476,39 poena.

Promet, realizovan kroz 56 transakcija, iznosio je 132,57 hiljada EUR i bio je skoro četiri puta manji od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su akcije Jugopetrola, i to 53,58 odsto.

One su na sedmičnom nivou neznatno ojačale na 12,6 EUR.

EPCG, Toscelik Profil ve Sac Endustrisi i Toscelik Alloyed Engineering Steel Nikšić su u četvrtak, u prisustvu notara, ovjerili kupoprodajni ugovor za imovinu Željezare, koji je potpisan 30. decembra prošle godine.

Iz EPCG su kazali da su se time stekli uslovi za uplatu prve tranše po ugovoru, u iznosu od 15 miliona EUR. Oni su podsjetili da druga rata po kupoprodajnoj cijeni, vrijedna pet miliona EUR, treba da bude uplaćena do polovine februara, što je uslov da se imovina upiše u katastarsku evidenciju na ime EPCG.

„Tim ugovorom je EPCG uspjela da imovinu koja, po preliminarnim procjenama, vrijedi preko 65 miliona EUR, kupi za 20 miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, kazao je da će kompanija EPCG-Željezara Nikšić zapošljavati u budućnosti i znatno više radnika od trenutno planiranih 304, uz otvaranje pogona za armaturne mreže, ali i izradu dronova.

Đukanović je u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore, predstavljajući biznis plan, naglasio da će neto profit u prvih pet godina nove kompanije biti blizu 30 miliona EUR.

Kako je rekao, nešto što vrijedi 53-54 miliona EUR plaćeno je 20 miliona i vraćeno u ruke građana Crne Gore.

Na sedmičnom nivou gubile su akcije Plantaža 11,8 odsto na 30 centi.

Izvršni direktor te kompanije, Igor Čađenović kazao je da u ovu godinu ulaze s velikom otpimizmom i dodao da očekuju mnogo u smislu ubrzanijeg oporavka preduzeća.

“Potpuni oporavak kompanije nije moguć preko noći, ali već sada imamo konkretne pokazatelje koji ukazuju da smo na pravom putu i uvjeren sam da ćemo u narednih par godina uspjeti da Plantaže vratimo na pravi kolosijek”, kazao je Čađenović u intervjuu Vijestima.

Od bivše uprave, čiji članovi čekaju suđenje za slučaj “fabrika briketa”, kompanija ima naslijeđene dugove od 45 miliona EUR.

Čađenović očekuje da će se u narednom mjesecu rješiti pitanje duga državi od oko 11 miliona ustupanjem dijela imovine koju firma ne koristi u redovnom poslovanju.

Slabile su akcije Luke Bar 11,1 odsto na 80 centi. Premijer Dritan Abazović je ove sedmice na sastanku sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim tokom Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu kazao da je Crna Gora, nakon energetske krize koja je pogodila Evropu, zainteresovana za dovođenje prirodnog gasa u Luku Bar.

Abazović je pozdravio nedavno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o strateškoj saradnji u oblasti energetike između Azerbejdžana i Evropske komisije (EK), koji ima za cilj da ta zemlja udvostruči isporuke gasa Evropi do 2027. godine, čija je trasa planirana i preko Crne Gore.

“U tom kontekstu, Abazović je ocijenio da će realizacija projekta Jadransko-jonskog gasovoda dati veliki doprinos stabilnosti i diversifikaciji energetskih izvora, dodajući da će Crna Gora sa susjednim zemljama, kroz razvoj ovog projekta, biti svojevrsni most između Kaspijskog regiona i Zapadne Evrope”, navodi se u saopštenju iz Kabineta predsjednika.

Ove sedmice su pale i akcije Prve banke, i to skoro deset odsto na 24,88 EUR.

Rasle su dionice Port of Adrie 3,99 odsto na 25 centi, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) neznatno na 92,1 cent, a Marine Bar deset odsto na 2,2 EUR.

Podaci Centralne banke (CBCG) pokazuju da je vrijednost realizovanog platnog prometa za 23 radna dana u decembru iznosila 2,17 milijardi EUR, što je 28 odsto više nego u novembru. Od toga je 94,48 odsto realizovano u Real Time Gross Settlement (RTGS) sistemu, a ostatak u Deferred Net Settlement (DNS) sistemu.

Sedmicu je obilježila i informacija koju je saopštio ministar finansija Aleksandar Damjanović da država ne može finansijski podržati Institut „Simo Milošević“ dok se ne dobije mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije (AZK).

On je naveo da će pomoći i sačuvati tu kompaniju.

„Imali smo razgovor sa rukovodstvom Instituta i oni dobro znaju da, što se tiče direktne državne budžetske podrške društvu koje je u državnom vlasništvu, to je nemoguća misija. Dok ne dobijemo mišljenje AZK-a, niko ovdje neće kršiti zakon, makar nećemo ja i premijer“, kazao je Damjanović.

Češko-crnogorski konzorcijum, kojeg čine kompanije Philibert i Vile Olive Žarka Rakčevića, vlasnika skoro 28 odsto akcija Instituta “Simo Milošević”, zainteresovan je za nastavak privatizacije Instituta. To je Novskom portalu potvrdio Rakčević, navodeći da nema šta lijepo reći o stanju u Institutu.

“Ovom mješavinim nebrige, demagogije i nataloženih problema, sa blokiranim računom i obavezama koje su oko 30 miliona EUR, Institut klizi ka stečaju“, kazao je Rakčević.

On je rekao da je češki Philibert u pisanoj formi, 4. januara, Vladi potvrdio spremnost za nastavak pregovora.

Akcije Crnogorskog Telekoma i Luke Kotor zadržale su se na prošlosedmičnih 1,9 EUR odnosno 7,5 EUR.

Državnim obveznicama se trgovalo za 9,8 hiljada EUR.

