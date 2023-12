Indeksi stagnirali u opreznom trgovanju

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u utorak trgovalo oprezno dok ulagači čekaju vijesti koje bi mogle usmjeriti tržište, pa berzanski indeksi nijesu značajnije oscilirali.

Dow Jones oslabio je 0,22 odsto na 36.124 boda, dok je S&P 500 skliznuo neznatno na 4.567 poena. Nasdaq indeks ojačao je 0,31 odsto na 14.229 bodova, prenosi Hrportfolio.

U novembru je S&P 500 indeks skočio gotovo devet odsto, zahvaljujući slabljenju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), zbog čega su ulagači uvjereni da je američka centralna banka završila ciklus zaoštravanja monetarne politike i da će uskoro početi da smanjuje kamate.

No, posljednjih dana trguje se oprezno, jer je tržište u vrlo kratkom periodu poraslo vrlo snažno.

„Fed je vjerovatno završio s povećanjem kamata, pa je sada najvažnije pitanje kada će početi da ih smanjuje”, rekao je strateg u firmi CFRA Research, Sam Stovall.

Optimističniji analitičari procjenjuju da bi Fed mogao početi da labavi monetarnu politiku već u martu, dok oni realniji to očekuju polovinom naredne godine.

No, to će zavisiti od kretanja inflacije i ekonomije u narednim mjesecima.

Jedan od putokaza biće izvještaj o zapošljavanju u SAD-u u novembru, koji će biti objavljen u petak.

Ako se nastavi usporavanje rasta zapošljavanja i plata, to bi značilo da bi inflacioni pritisci narednih mjeseci mogli dodatno da popuste, pa Fed ne bi imao razloga za dalje zaoštravanje monetarne politike.

„Kako kamatne stope rastu, a potražnja slabi, kompanije više ne zapošljavaju toliko kao prije, a to je ono što Fed želi”, objasnio je Stovall.

No, ako se pokaže da su zapošljavanje i plate značajnije porasli, tržište dionica moglo bi se naći pod pritiskom, jer bi to značilo da bi kamate mogle ostati na povišenim nivoima duže nego što se ulagači nadaju.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,31 odsto na 7.489 bodova, no frankfurtski DAX ojačao je 0,78 odsto na 16.533 poena, a pariski CAC 0,74 odsto na 7.386 bodova.

