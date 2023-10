Indeksi stagnirali

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni jer su zbog boljih nego što se očekivalo ekonomskih pokazatelja ponovno porasli prinosi na državne obveznice.

Dow Jones ojačao je 0,04 odsto, na 33.997 bodova, no S&P 500 oslabio je 0,01 odsto, na 4.373 poena, a Nasdaq indeks 0,25 odsto, na 13.533 boda, prenosi Hina.

Podršku indeksima pružaju bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati većine banaka i kompanija.

Zbog toga su analitičari povećali procjene, pa sada očekuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 2,2 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok se prije sedmicu očekivao rast od 1,3 odsto.

Međutim, pod pritiskom su se našle dionice proizvođača poluprovodnika, nakon vijesti da bi vlada predsjednika Joe Bidena mogla zabraniti isporuku naprednih čipova za vještačku inteligenciju Kini.

Cijena dionice Nvidie pala je zbog toga gotovo pet odsto, iako je ta kompanija poručila da ne očekuje značajniji uticaj te zabrane na finansijske rezultate.

Negativno je na tržište uticao i ponovni rast prinosa na državne obveznice, nakon što je objavljeno da je promet u trgovini na malo u septembru u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porastao više nego što se očekivalo, što bi moglo podržati visoku inflaciju.

A to znači da bi kamate američke centralne banke, Federalih rezervi (Fed) mogle ostati povišene duži period nego što se očekivalo.

„Bilo je danas nekoliko vrlo dobrih poslovnih izvještaja kompanija, ali berzanski indeksi su naletili na zid zbog rasta prinosa”, kazao je ekonomist u firmi Spartan Capital Securities, Peter Cardillo.

Viši prinosi smanjuju privlačnost dionica jer ulagačima nude visoke prinose na državne obveznice bez ikakvog rizika.

Ulagači prate i razvoj situacije na Bliskom istoku, a analitičari kažu da ne očekuju značajniji uticaj na tržište ako ne dođe do eskalacije sukoba između Hamasa i Izraela i ako se u sukob ne uključe i neke druge zemlje regije.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,58 odsto, na 7.675 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,09 odsto, na 15.251 bod, a pariski CAC 0,11 odsto, na 7.029 bodova.

