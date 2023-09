Indeksi stagnirali

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni jer su ulagači oprezni uoči sjednice američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) o kamatnim stopama i novim ekonomskim procjenama.

Dow Jones ojačao je 0,02 odsto, na 34.624 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,07 odsto, na 4.453 poena, a Nasdaq indeks 0,01 odsto, na 13.710 bodova, prenosi Hina.

Ulagači nijesu voljni riskirati uoči sjednice Fed-a, koja počinje danas, a završava sjutra.

S obzirom na to da inflacija postupno usporava, na tržištu se smatra gotovo sigurnim da Fed na ovoj sjednici neće dodatno povećati kamate sa sadašnjeg nivoa od pet do 5,25 odsto.

Osim toga, na tržištu novca se procjenjuje da postoji 67 odsto izgleda da ih neće povećati ni u novembru.

Međutim, ulagači su oprezni jer su uvijek moguća iznenađenja, a nakon ove sjednice Fed će objaviti i nove kvartalne projekcije o kretanjima u privredi, kao i procjene o kamatnim stopama.

Ulagači se nadaju da će projekcije o kamatama biti manje nego što su sadašnje.

S nestrpljenjem se čeka i što će na konferenciji za novinare sjutra kazati predsjednik Feda Jerome Powell.

„Powell može svojim komentarima podstaći velike pomake na tržištu u jednom ili drugom smjeru, pa se ne želite naći na pogrešnoj strani”, kazao je predsjednik u firmi Chase Investment Counsel, Peter Tuz, objašnjavajući oprez ulagača.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,76 odsto, na 7.652 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,05 odsto, na 15.727 poena, a pariski CAC 1,39 odsto, na 7.276 bodova.

