Indeksi snažno porasli u prvoj sedmici nove godine

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama su u prvoj sedmici ove godine cijene dionica snažno porasle jer je ulagače ohrabrilo popuštanje inflacionih pritisaka u Sjedinjenim Američkim Državama i eurozoni, što bi moglo navesti centralne banke da uskoro završe ciklus povećanja kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 1,5 odsto, na 33.630 bodova, a po istoj stopi porastao je i S&P 500, dostigavši 3.895 bodova. Nasdaq indeks osvojio je jedan odsto i sedmicu završio na 10.569 bodova, prenosi SEEbiz.

Na najvećoj svjetskoj berzi trgovalo se nesigurno sve do petka, kada su objavljeni podaci o zapošljavanju u SAD-u i platama.

U decembru je broj zaposlenih povećan 223 hiljade, nešto više nego što se očekivalo, dok su plate porasle 0,3 odsto na mjesečnom nivou, manje nego što se očekivalo.

Uz to, objavljeno je da su aktivnosti u uslužnom sektoru u decembru pale prvi put nakon više od dvije i po godine.

Zahvaljujući usporavanju rasta plata, a time i inflacionih pritisaka, u petak su berzanski indeksi skočili više od dva odsto, nadoknadili sve gubitke od prethodnih dana i sedmicu završili u plusu.

Ulagači se, naime, nadaju da će kamate na kraju ciklusa povećanja biti niže nego što čelnici američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) procjenjuju i da će centralna banka početi smanjivati kamate već ove godine, iako je Fed signalizirao da bi to mogao učiniti tek u narednoj godini.

Iako zapisnik Feda s posljednje sjednice u prošloj godini nije podržao te nade, cijene su dionica porasle.

Portfelj menadžer u firmi NFJ Investment Group LLC, Burns McKinney, smatra da zapisnik pokazuje da se zvaničnici Feda plaše da bi neopravdano ublažavanje finansijskih uslova zakomplikovalo njihove napore u borbi protiv inflacije.

On je kazao da je jasno da će Fed usporiti ritam povećanja cijene novca kako ne bi gurnuo privredu u recesiju, ali da se može očekivati da će kamate ostati povišene duže nego što se prije očekivalo.

Slično smatra i direktor portfelja u kompaniji Morgan Stanley Global Investment Office, Mike Loewengart, koji je kazao da je Fedov zapisnik podsjetnik ulagačima da očekuju povišene nivoe kamata u cijeloj ovoj godini.

“S obzirom na to da je tržište rada i dalje snažno, logično je da borba protiv inflacije ostaje Fedov prioritet. Riječju, premda smo promijenili kalendar, čeoni vjetrovi na tržištu ostaju isti kao i prošlogodišnji”, kazao je Loewengart.

Prošle godine je S&P 500 indeks potonuo više od 19 odsto, najviše od globalne finansijske krize 2008. godine, jer je Fed agresivno povećao kamatne stope kako bi se suzbila inflacija koja je polovinom godine dostigla najviše nivoe u više od 40 godina.

I na evropskim berzama cijene dionica prošle sedmice snažno porasle. STOXX 600 indeks vodećih evropskih dionica skočio je 3,4 odsto.

Pritom je londonski FTSE indeks porastao 3,3 odsto, na 7.699 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 4,9 odsto, na 14.610 bodova, a pariski CAC gotovo šest odsto, na 6.860 bodova.

Snažan rast indeksa zahvaljuje se podacima koji su podstakli nadu da je pad proizvodne aktivnosti u eurozoni dotaknuo dno i da bi mogao započeti oporavak.

Ulagače su ohrabrili i podaci o popuštanju inflacionih pritisaka u eurozoni drugi mjesec zaredom, što bi moglo navesti Evropsku centralnu banku (ECB) da uspori tempo povećanja kamatnih stopa.

Podršku berzama pruža i nada ulagača da će se rast kineske ekonomije uskoro ubrzati, s obzirom na to da tamošnje vlasti ubrzano popuštaju restriktivne covid mjere.

Mnoge bolnice i groblja javljaju da su pod pritiskom zbog velikog broja zaraženih i umrlih od covida, međutim ulagači se nadaju da će se jednom, kada talas zaraze prođe, život i potrošnja vratiti u normalu, pa ne obraćaju pažnju na trenutne probleme.

Tim više što je kineska centralna banka poručila da će pružiti finansijsku podršku domaćoj potrošnji, ključnim investicionim projektima i tržištu nekretnina.

„Ponovno otvaranje Kine ima veliki uticaj širom svijeta. Podstiče turizam i potrošnju, a moglo bi i ukloniti uska grla u nabavnim lancima, koja su proizvođačima zadavala probleme u prošloj godini”, kazao je analitičarka u banci DBS, Joanne Goh.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS