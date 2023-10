Indeksi snažno porasli na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi snažno porasli, nakon oštrog pada prošle sedmice, dok ulagači čekaju nove ekonomske podatke i poslovne rezultate kompanija, kao i poruke američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed).

Dow Jones ojačao je 1,58 odsto, na 32.928 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,2 odsto, na 4.166 poena, a Nasdaq indeks 1,16 odsto, na 12.789 bodova, prenosi Hina.

Među najvećim su dobitnicama bile dionice tehnoloških divova, kao što su Microsoft, Amazon i Apple.

Taj je sektor prošle sedmice bio pod pritiskom, pa su S&P 500 i Nasdaq indeks izgubili više od dva odsto.

Bila je to posljedica rasta prinosa na državne obveznice jer je sve jasnije da bi zbog stabilnog, pa i ubrzanog rasta privrede kamatne stope Feda mogle ostati povišene duži period nego što se očekivalo.

Tim više ako izvještaj, koji će biti objavljen u petak, pokaže da je tržište rada i u oktobru bilo snažno i da su plate porasle više od očekivanja.

U utorak počinje dvodnevna sjednica čelnika Feda, a očekuje se da će kamate ostati nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto.

Međutim, vidjeće se kakve će biti poruke čelnika Feda nakon sjednice.

S druge strane, podršku tržištu pružaju poslovni rezultati. Dosad je više od 250 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo kvartalne izvještaje, pri čemu ih je oko 78 odsto ostvarilo veću dobit nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 4,3 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok se na početku mjeseca očekivao rast od 1,6 odsto.

I na evropskim berzama su cijene dionica u ponedjeljak porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,5 odsto, na 7.327 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,2 odsto, na 14.716 poena, a pariski CAC 0,44 odsto, na 6.825 bodova.

