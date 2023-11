Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi snažno porasli, jer inflacija u Sjedinjenim Amerilkim Državama (SAD) popušta, što podržava tezu da centralna banka više neće povećavati kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 1,43 odsto na 34.827 bodova, dok je S&P 500 skočio 1,91 odsto na 4.495 poena, a Nasdaq indeks 2,37 odsto na 14.094 boda.

Najveći dnevni skok tih indeksa od aprila zahvaljuje se boljim nego što se očekivalo podacima o inflaciji u SAD-u, prenosi Hrportfolio.

Najnoviji izvještaj je pokazao da je u oktobru stopa inflacije iznosila 3,2 odsto, manje u odnosu na 3,7 odsto u septembru i manje od 3,3 odsto koliko su očekivali analitičari.

„Potpuno je jasno da su ovi podaci podstakli snažan rast cijena dionica. Popuštanje inflacije podržava tezu da Federalne rezerve (Fed) neće morati da dodatno zaoštravaju monetarnu politiku, kako bi rast potrošačkih cijena oslabio”, rekao je strateg u firmi Edward Jones, Craig Fehr.

Od marta prošle godine Fed je povećao ključne kamatne stope za 5,25 procentnih poena, kako bi suzbio inflaciju.

No, na posljednje dvije sjednice, čelnici Fed-a ostavili su kamate nepromijenjene, pa ulagači vjeruju da je ciklus povećanja cijene novca završen, premda iz Fed-a poručuju da je moguće dalje zaoštravanje monetarne politike.

U narednom periodu kretanja na tržištu zavisiće uglavnom od špekulacija u vezi sa tim kada bi Fed mogao početi da smanjuje kamate.

Nakon novih podataka o inflaciji, ojačale su špekulacije da bi prvo smanjenje kamata Fed-a moglo uslijediti u maju naredne godine.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,2 odsto na 7.440 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,76 odsto na 15.614 poena, a pariski CAC 1,39 odsto na 7.185 bodova.

