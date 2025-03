Indeksi se oporavili na kraju sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su uspjele porasti u petak kako bi završile nestabilnu sedmicu i gubitnički mjesec za glavne indekse.

Na trgovinskoj sesiji u petak došlo je do kratkog povlačenja nakon što su se predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy sukobili u Ovalnom kabinetu, što je izazvalo zabrinutost zbog povećanih geopolitičkih rizika, prenosi SEEbiz.

S&P 500 dodao je 1,59 odsto u petak na zatvaranju na 5.954,5. Dow Jones Industrial Average porastao je 601,41 bod ili 1,39 odsto, zatvorivši se na 43.840,91. Nasdaq Composite popeo se 1,63 odsto na 18.847,28.

Dionice su naglo ojačale pred zatvaranje u petak. Dio toga mogao je biti povezan s rebalansom indeksa i drugim tehničkim izvorima kupovine. Postojala je teška neravnoteža na strani kupovine naloga na zatvaranju tržišta na berzi u Njujorku.

Od ovog mjeseca do danas, Nasdaq je vodio prema dolje, skliznuvši gotovo četiri odsto u februaru uglavnom zahvaljujući padu od 3,5 odsto ove sedmice. Ovo je bio najgori mjesec tehnološki bogatog indeksa od aprila prošle godine.

S&P 500 pao je otprilike jedan odsto u sedmici i 1,4 odsto u februaru. U međuvremenu, Dow je uspio nadmašiti, porastao je oko jedan odsto u sedmici. Međutim, od ovog mjeseca indeks 30 dionica pao je 1,6 odsto.

