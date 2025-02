Indeksi se gotovo potpuno oporavili

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dow Jones Industrial Average u ponedjeljak je napravio veliki povratak, oporavivši se od velikih gubitaka od ranije tokom trgovine nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će carine protiv Meksika biti pauzirane na mjesec.

Prosjek 30 dionica završio je dan padom od 122,75 bodova ili 0,28 odsto, na zatvaranju na 44.421,91. Na najnižem nivou dana, Dow je pao 665,6 bodova ili 1,5 odsto. S&P 500 je pao 0,76 odsto na 5994,57, a Nasdaq Composite 1,2 odsto na 19391,96.

iShares MSCI Mexico ETF (EWW), koji prati meksičke dionice, oporavio se i zatvorio više od dva odsto više, prenosi SEEbiz.

Dionice su u početku pale u ponedjeljak nakon što je Trump pogodio Kanadu i Meksiko uvođenjem poreza od 25 odsto na uvezenu robu tokom vikenda. SAD je takođe uveo carinu od deset odsto na kinesku robu. Vijest je izazvala veliku globalnu rasprodaju, s padom dionica u SAD-u i inostranstvu.

Međutim, čini se da je objava meksičke predsjednice Claudie Sheinbaum nakon razgovora s Trumpom umirila ulagače.

“Imali smo dobar razgovor s predsjednikom Trumpom uz veliko poštovanje prema našem odnosu i suverenitetu; postigli smo niz dogovora”, napisao je Sheinbaum u objavi.

Trump je kasnije potvrdio privremeni ugovor na Truth Socialu.

“Bio je to vrlo prijateljski razgovor u kojem je pristala odmah snabdjediti deset hiljada meksičkih vojnika na granici koja razdvaja Meksiko i Sjedinjene Države”, napisao je, dodajući da će se pregovori za trajniji ugovor nastaviti tokom mjeseca.

Pauziranje carina za Meksiko pojačalo je optimistični stav nekih ulagača da bi carine za sve zemlje mogle biti Trumpov pregovarački alat i da ulagači ne bi trebalo pretjerano reagovati u početku.

(kraj) sam

