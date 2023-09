Indeksi porasli uprkos jačanju inflacije

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica porasle, jer se ulagači nadaju da jačanje inflacionih pritisaka nije toliko snažno da bi američka centralna banka već u septembru ponovno povećala kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,96 odsto na 34.907 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,84 odsto na 4.505 poena, a Nasdaq indeks 0,81 odsto na 13.926 bodova.

Izvještaj koji je objavljen u četvrtak pokazao je da su proizvođačke cijene u avgustu u Sjedinjenim Američkim Držvama (SAD) porasle više nego što se očekivalo, 0,7 odsto na mjesečnom i 1,6 odsto na godišnjem nivou.

Ti podaci su, kao i oni objavljeni dan ranije o rastu potrošačkih cijena, pokazali da su u avgustu inflacioni pritisci blago ojačali.

No, to nije uznemirilo ulagače, jer je na tržištu prevladala teza da to nije toliko snažan rast inflacije da bi američka centralna banka već u septembru dodatno povećala kamatne stope.

Uz to, ostali makroekonomski podaci, kao što su oni o rastu potrošnje na malo i blagom rastu broja zahtjeva za pomoć nezaposlenima, pokazali su da bi najveća svjetska ekonomija mogla izbjeći recesiju.

„Ekonomski podaci potvrdili su da je ekonomija na putu ‘mekanog prizemljenja’ i da nije toliko snažno da bi Federalne rezerve (Fed) morale još par puta povećati kamate”, objasnio je analitičar u firmi Baird, Ross Mayfield.

Na tržištu novca procjenjuje se da postoji 97 odsto izgleda da će Fed na sjednici u septembru ostaviti kamate nepromijenjene. Osim toga, postoji 67 odsto izgleda da ih neće povećati ni u novembru.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Evropska centralna banka (ECB) povećala je kamatne stope već desetu sjednicu zaredom, 0,25 procentnih poena, no pozitivno su na tržište uticali signali da bi to mogao biti kraj zaoštravanja monetarne politike.

Londonski FTSE indeks ojačao je 1,95 odsto na 7.673 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,97 odsto na 15.805 poena, a pariski CAC 1,19 odsto na 7.308 bodova.

