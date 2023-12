Indeksi porasli uoči izvještaja o inflaciji

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu u ponedjeljak su blago porasli, dok ulagači čekaju izvještaj o inflaciji i poruke zvaničnika američke centralne banke koje bi mogle nagovijestiti kako će se ubuduće kretati kamatne stope.

Dow Jones je ojačao 0,43 odsto na 36.404 boda, dok je S&P 500 porastao 0,39 odsto na 4.622 poena, a Nasdaq indeks 0,2 odsto na 14.432 boda, prenosi Hrportfolio.

S&P 500 dostigao je novi najviši nivo u ovoj godini, dok ulagači čekaju nove vijesti koje bi mogle usmjeriti tržište.

Ove sedmice se održava posljednja sjednica čelnika Feda u ovoj godini, a s obzirom na postepeno popuštanje inflatornih pritisaka, gotovo niko ne očekuje povećanje kamata.

Upravo suprotno, već se sedmicama na tržištu nagađa kada bi Fed mogao početi da smanjuje kamate.

Optimističniji analitičari procjenjuju da bi popuštanje monetarne politike moglo započeti već u martu, dok oni realniji to očekuju polovinom iduće godine.

To će, međutim, zavisiti od kretanja inflacije i ekonomije u idućim mjesecima.

Danas će biti objavljen izvještaj o potrošačkim cijenama u Sjedinjenim Američkim Državama, a dan kasnije o proizvođačkim cijenama. Ti izvještaji će pokazati nastavlja li se trend slabljenja inflacije.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks skliznuo je 0,13 odsto na 7.544 boda, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,21 odsto na 16.794 boda, a pariski CAC 0,33 odsto na 7.551 bod.

