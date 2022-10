Indeksi porasli u nestabilnoj trgovini

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama ove sedmice su porasle, no trgovalo se nesigurno, jer dok centralne banke podižu kamatne stope, što vodi usporavanju ekonomskog rasta, nema previše razloga za kupovinu rizičnijih investicija.

Na Wall Streetu je Dow Jones porastao 4,7 odsto na 31.082 boda, dok je S&P 500 skočio 4,9 odsto na 3.752 poena, a Nasdaq indeks 5,2 odsto na 10.849 bodova.

Najveći sedmični skok tih indeksa od juna zahvaljuje se, između ostalog, izvještaju Wall Street Journala (WSJ) u petak da se neki čelnici američke centračne banke, Federalne rezerve (Fed), zalažu za usporavanje tempa povećanja kamatnih stopa, prenosi Hina.

Doduše, i dalje se procjenjuje da će Fed na dvodnevnoj sjednici 1. i 2. novembra ponovno, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate za agresivnih 0,75 procentnih poena.

No, u decembru bi povećanje moglo biti blaže.

Predsjednica ogranka Fed-a u San Francisku, Mary Daly, kazala je za WSJ da je vrijeme da se počne razgovarati o usporavanju tempa povećanja kamata kako bi se izbjegao pad ekonomije.

Predsjednik ogranka Fed-a u Čikagu, Charles Evans, ponovio je svoj stav da bi banka trebalo da poveća kamate na otprilike 4,5 odsto do početka naredne godine, a potom ih drži na tom nivou.

Podršku tržištu pružili su i nešto bolji nego što su se ulagači plašili kvartalni poslovni rezultati kompanija.

No, nešto veće zarade nego što se procjenjivalo zahvaljuju se smanjenim očekivanjima, jer su analitičari zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomije, posljednjih mjeseci smanjili procjene.

Tako sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 3,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Početkom jula očekivali su rast zarada više od 11 odsto, a na početku oktobra 4,5 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle, najviše zahvaljujući smirivanju britanskog finansijskog tržišta, nakon što je britanska Vlada odustala od kontroverznog plana smanjenja poreza bogatijima, a povećanja državnog zaduživanja.

No, politička kriza u Britaniji daleko je od smirivanja, jer je premijerka Liz Truss prošle sedmice podnijela ostavku, pa se traži novi čelnik Konzervativne stranke i Vlade.

Londonski FTSE indeks ojačao je 1,6 odsto na 6.969 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 2,35 odsto na 12.730 poena, a pariski CAC 1,75 odsto na 6.035 bodova.

Na berzi u Tokiju, Nikkei indeks oslabio je 0,7 odsto na 26.890 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS