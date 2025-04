Indeksi porasli u nesigurnom trgovanju

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks blago porastao, drugi dan zaredom, ali trgovalo se nesigurno, jer će danas američki predsjednik, Donald Trump, objaviti odluke o recipročnim carinama.

Dow Jones indeks oslabio je neznatno na 41.989 bodova, no S&P 500 porastao je 0,38 odsto na 5.633 poena, a Nasdaq indeks 0,87 odsto na 17.449 bodova.

Cijelog dana indeksi su se smjenjivali u pozitivnom i negativnom području, jer su ulagači nesigurni uoči Trumpove odluke o carinama, prenosi Hrportfolio.

Iz Bijele kuće potvrdili su da će odluka o tome biti objavljena u srijedu poslijepodne.

No, nije poznato ništa drugo – ne zna se hoće li carine biti primjenjive na uvoz iz svih zemalja, ili samo onih s kojima Sjedinjene Američke Države (SAD) imaju najveći trgovinski deficit, kao i hoće li stopa carinjenja biti ista za sve ili različita.

I dok neki kažu da će nakon Trumpove objave situacija biti jasna, drugi nijesu sigurni u to.

„Mislim da nećemo dobiti jasnu sliku kakvu ulagači i poslovni ljudi priželjkuju. Puno smo vremena potrošili na razgovore o carinama, no važnija je priča šta sa ekonomijom koja nije u punoj brzini”, rekao je strateg u firmi Natixis Investment Managers Solutions, Garrett Melson.

Možda će danas situacija biti jasnija po pitanju carina, no odgovor na pitanje kako će te carine uticati na privredu moraće da sačeka određeno vrijeme.

Većina analitičara očekuje rast inflacije i negativan uticaj na međunarodnu trgovinu, a time i rast ekonomije.

A kako su mnoge zemlje, uključujući Kinu, Kanadu i Evropsku uniju (EU), najavile protivmjere, ulagači se plaše eskalacije carinskog rata, što bi dodatno pogoršalo situaciju u globalnoj privredi.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,61 odsto na 8.634 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,7 odsto na 22.539 poena, a pariski CAC 1,1 odsto na 7.876 bodova.

